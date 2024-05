Anderson Shon lança novo livro na Caramurê | A TARDE

O escritor Anderson Shon lança, neste sábado, 11, seu novo livro. Intitulado de “Não termine comigo, Joana”, o livro conta a história de um casal, Guilherme e Joana, que se apaixonam e entram numa crise no relacionamento por conta de um acidente com a jovem.

O lançamento será no dia 11 de maio, durante uma edição da tradicional Feijoada Literária, no espaço Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio. A feijoada começa às 12h e o lançamento às 15h.

A narrativa aborda ainda a representatividade negra e de pessoas com deficiência (PCD), e também tece críticas à Inteligência Artificial. “Esse livro nasce da ideia de falar de temas que são difíceis de maneiras fáceis”, diz Shon.

Não é a primeira vez em que o autor traz um personagem PCD, já que em “Quando as borboletas saem do casulo”, ele aborda de forma sutil uma protagonista autista. Entretanto, dessa vez o tema é explícito. “É uma das minorias que a gente menos dá atenção, acho importantíssimo ter representatividade PCD”.

Como o próprio título sugere, o drama trata da não aceitação do personagem Guilherme em relação ao término do seu namoro com Joana e da sensação de paralisia que essa situação provoca nas pessoas. “A genialidade por trás da narrativa de Shon é descosturar o próprio tempo, para que possamos refletir o rio de sensações que nos afogam”, pontua o escritor Ian Fraser, que assina a orelha do livro.

O editor da Caramurê, Fernando Oberlaender, não economizou elogios ao falar sobre o autor. “Shon é um escritor sensível. Sua escrita é leve, mas nem por isso menos engajada. Sua prosa poética nos remete ao universo do simbólico, tão necessário e tão escasso em nossos tempos”.

Esquentando o clima para o lançamento do livro às 15h, a Feijoada Literária, que já é uma tradição na cena cultural de Salvador, já reuniu inúmeros autores como Marcus Vinícius Rodrigues, Marielson Carvalho, Nivaldo Lariú, Vânia Abreu, Armando Avena e outros. O som fica a cargo de Roberval Santos.





Serviços Lançamento – “Não termine comigo, Joana” Data e horário: 11/05/2024 às 12h Feijoada Literária, às 15h o lançamento Local: Loja Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio (Doca 1 - Av. da França, S/N - Comércio, entre a lanchinha e o Hub Salvador) Contato: Fernando Oberlaender (71) 981311683 Valor do livro: R$59,00 *o livro estará disponível nas lojas da editora: no MAM, Museu de Arte Moderna da Bahia e na Doca 1 - Av. da França, S/N ou pelo site www.caramure.com.br ou no telefone (71)98462-5039

