Assassin’s Creed ganhará HQ ambientada na ditadura brasileira

Durante a Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, foi anunciado o lançamento de uma história em quadrinhos (HQ) do famoso jogo Assassin’s Creed, situada no Brasil da década de 1970, período da ditadura militar.

O projeto é conduzido por três brasileiros: o quadrinista Rafael Albuquerque, o roteirista Ale Santos e o colorista Marcelo Maiolo.

A história será intitulada "La Bestia" e faz parte do projeto "Assassin's Creed Visionaries", que contará com narrativas de artistas de diversas partes do mundo, mantendo a coerência interna do universo do jogo, embora não faça parte do enredo oficial dos jogos.

O lançamento está previsto para novembro deste ano, inicialmente em língua inglesa, sem previsão de tradução para o português.