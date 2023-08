Bibliotecas de Salvador estimulam a pesquisa e o gosto pela leitura

Mesmo com a facilidade de acesso aos livros digitais, a Biblioteca Municipal Edgard Santos, na Ribeira, segue em pleno funcionamento, com uma agenda cheia de atividades e atendimento a um público diverso de leitores. Este ano, o espaço de leitura completa 45 anos de funcionamento e promove, todas as sextas-feiras, atividades como contação de histórias, cineminha e oficinas diversas.

Situada na Avenida Porto dos Mastros, a Biblioteca Edgard Santos conta com um acervo de 17 mil exemplares e recentemente recebeu mais doações de livros, que passarão pelo processo de triagem e de catalogação para em seguida serem disponibilizados para a leitura. Há livros didáticos, clássicos da literatura, como Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes, diversas obras de Willian Shakespeare e de importantes escritores da literatura nacional, como Machado de Assis.

O local também tem exemplares da literatura infantojuvenil e até mesmo livros centenários, a exemplo de Os Sermões de Padre Antônio Vieira, de 1908, e Resenha Histórica da Península de Itapagipe, de 1915.

Interessados em fazer uma visita e até mesmo participar de debates sobre determinado tema podem entrar em contato com a biblioteca para fazer o agendamento, através do telefone (71) 3202-7878. Além da leitura presencial, a biblioteca faz empréstimos. Para isso, é necessário fazer um cadastro, apresentando o RG, CPF, comprovante de residência e três números de telefone para contato. Após o cadastro, é possível levar até três livros para devolução em até 15 dias, com direito a uma renovação.

O local também tem exemplares da literatura infantojuvenil e até mesmo livros centenários | Foto: Jefferson Peixoto/Secom

Salvador mantém atualmente três bibliotecas municipais, que recebem um público diverso, desde crianças a idosos. Além da Edgard Santos, na Ribeira, também funcionam a Denise Tavares, na Liberdade (com uma média mensal de 400 leitores); e a Nair Goulart, em Valéria (com uma média mensal de 250 leitores). Além disso, a FGM mantém em torno de 29 bibliotecas comunitárias, que atuam em bairros como Calabar, Cajazeiras, Escada, Periperi, Plataforma e Itapuã.