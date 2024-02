Bienal do Livro Bahia anuncia data deste ano; confira | A TARDE

Entre os dias 26 de abril e 1º de maio, o Centro de Convenções Salvador volta a receber o maior evento de Cultura e Literatura do Nordeste: Bienal do Livro Bahia 2024. O evento deste ano convida o público a conhecer as Histórias que a Bahia Conta.

Espaço para diálogos, escutas, reflexões e troca de ideias, essa edição chega para consolidar, novamente, a Bienal do Bienal do Livro Bahia no calendário cultural da região. "É um evento de grande importância para o mercado editorial do Nordeste, assim como uma oportunidade para aproximar os leitores do universo dos livros. A Bienal, novamente, nos apresentará uma programação bastante diversa e plural", disse Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions, organizadora da Bienal.

Nesta edição a organização pretende trazer outras mídias que cruzam com o livro e mostrar como as histórias escritas se transformam em séries, peças teatrais, filmes. Ou percorrem o caminho contrário e, por exemplo, um game é transformado em um produto literário.



O evento deve superar o sucesso da edição de 2022, ano em que voltou ao circuito cultural do Nordeste e recebeu mais de 90 mil visitantes. Em um só dia, 20 mil pessoas circularam pelos estandes montados no Centro de Convenções. Ao todo, foram mais de meio milhão de livros vendidos durante o evento que reuniu mais de 150 marcas expositoras.



O anseio dos baianos pela próxima Bienal do Livro dialoga com o momento de efervescência que vive a cidade de Salvador. A capital baiana é hoje o principal destino turístico do Brasil e reencontrou o seu lugar de vanguarda e a histórica vocação enquanto polo difusor de cultura, para além do carnaval e festas populares.



Curadores



Para projetar esse grande evento, que pretende, dentre outras coisas, contar com a participação de baianos em todas a mesas, além de nomes de impacto da literatura, cultura e entretenimento do cenário nacional, a Bienal do Livro Bahia manteve o seu elenco de curadores formado por especialistas no ambiente literário e na contação de histórias.

Jornalista e escritora de Salvador, Joselia Aguiar mora há mais de 20 anos em São Paulo. Sua estreia como autora foi com a biografia Jorge Amado - Uma biografia, que venceu o prêmio Jabuti, em 2019.



Ela foi curadora de festas literárias como a FLIP e é organizadora da coleção Brasileiras, com perfis de mulheres de vários campos de atividade, editado Rosa dos Tempos (grupo editorial Record). Ela será a curadora do Café Literário.



Joselia conta que a organização do evento comemorou muito a adesão da cidade à Bienal do Livro de 2022, que voltou a acontecer após quase uma década, e se impressionou com a participação do público tão e a presença de pessoas de todas as gerações sempre com muito interesse na programação.



“Foi muito bonito de ver e a gente espera essa mesma adesão. Estamos muito determinados a pensar uma programação que entusiasme as pessoas da mesma maneira, mas que também seja diferente, para termos surpresas. Vamos aprofundar as histórias da Bahia, combinar linguagens e envolver diversos campos do conhecimento e outras artes”, disse Joselia.



Com uma vasta experiência na curadoria de festas literárias, a jornalista, diretora, roteirista e produtora cultural Mira Silva dirige, atualmente, o programa Encontro com Patrícia Poeta, da Rede Globo. Ela vem construindo a sua carreira contando histórias através de diferentes formatos, como exposições, programas de TV e séries. Ela ficará responsável pelo Espaço Infantil.



Schneier Carpeggiani é jornalista e doutor em teoria literária. Ele foi editor da Cesárea Edições e do Suplemento Pernambuco. Atuou também como curador no Festival de Literatura do Recife, Bienal do Livro de Pernambuco, além da Bienal do Livro da Bahia. Atualmente é editor na Nós Editora. Ele será o curador da Arena Jovem.