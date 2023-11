Bienal do Livro Bahia anuncia edição em 2024 | A TARDE

Após ter a última edição em 2022, a Bienal do Livro vai voltar à Bahia no próximo ano. O evento será realizado no Centro de Convenções Salvador já no primeiro semestre de 2024, de 26 de abril a 1º de maio.

De acordo com os organizadores, em 2022, o evento, que durou seis dias, recebeu mais de 90 mil visitantes, batendo recorde em um só dia, quando 20 mil pessoas circularam pelos estandes. Foram mais de meio milhão de livros vendidos e mais de 150 autores e personalidades convidadas.

Conforme o evento, a próxima edição do festival deve ganhar novos formatos e espaços, para “explorar a transversalidade dos livros, trazendo as narrativas que vão para os filmes, séries, games, músicas e peças de teatro”.

“Estamos falando do livro como ponto de partida ou chegada, a partir de uma transversalidade com os mais diversos tipos de mídia, porque os assuntos tratados no livro físico também viram séries, filmes, games, música, e isso garante que as histórias possam atrair mais pessoas formando novos leitores, já que o livro é sempre o protagonista”, afirma Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions.

Considerado o maior evento de cultura e literatura do Nordeste, o festival é organizado pela GL events Exhibitions, multinacional francesa também é responsável pela Bienal do Livro Rio e pela grande celebração dos 40 anos do maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país. Na capital carioca, foram mais de 600 mil pessoas durante dez dias, com 5,5 milhões de livros vendidos.