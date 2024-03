Biografia de ícone do blues da Bahia ganha campanha de pré-venda | A TARDE

Dos acordes para as páginas, a história do guitarrista e maior ícone do blues baiano, Álvaro Assmar, virou um livro. A biografia, intitulada "Álvaro Assmar - Uma Vida Blues", ganhou uma campanha de pré-venda voltada a viabilizar o lançamento da obra, escrita pelo jornalista e escritor João Paulo Barreto, que atua como crítico pelo Jornal A TARDE.

Álvaro morreu aos 59 anos, em dezembro de 2017, na capital baiana, vítima de um infarto. O livro foi feito a partir de entrevistas com o artista, entre 2016 e 2017, originalmente para comemorar os 60 anos do artista, em março de 2018.

“Captei dezenas de horas de entrevistas com ele e, a partir de suas indicações de fontes e minha pesquisa sobre o cenário do Blues na Bahia desde os anos 1980 e 1990, fui captando as falas das mais diversas fontes e pessoas envolvidas na trajetória do guitarrista. São nomes como Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Mauro Senise, que participaram do primeiro disco de Álvaro, lançado em 1995. A lista de pessoas entrevistadas é grande, passando por André Christovam, Luiz Carlini, Régis Tadeu, Solon Fishbone e uma série de outros nomes representativos da música no Brasil, todos eles trazendo a importância de Álvaro para o Blues na Bahia e no Brasil”, contou João Paulo Barreto ao Portal A TARDE.

Narrando a vida de Álvaro como músico, seu aprendizado técnico, suas experiências tanto como guitarrista, quanto como radialista, e as perdas familiares que afetaram seu caminho, o livro aborda as formações iniciais das bandas Cabo de Guerra e Blues Anônimo, além da carreira solo, marcada pelas passagens por diversas rádios de Salvador e pela fundação de um dos mais longevos programas de Blues do rádio brasileiro, o Educadora Blues.

As experiências de tocar ao lado de nomes como Luiz Carlini e André Christovam, com quem formou o trio que abriu o show do norte-americano Johnny Winter, a criação do projeto Wednesday Blues, que tirou o estilo musical do bar e o colocou em um teatro, entre outros feitos, também são apresentados no livro, que chegou a ser lido por Álvaro.

“Todos os depoimentos captados após sua partida não seguem um pesar de sua morte, mas, sim, celebram sua vida, sendo que cada uma das pessoas que enriquecem o livro com suas falas sobre Álvaro têm as mesmas justapostas ao lado da voz do próprio guitarrista. Para mim, uma vez que ele leu boa parte dos capítulos, essa foi a forma de manter sua história viva. Claro que seu falecimento é abordado no último capítulo, quando o livro acaba tendo essa quebra narrativa e é encerrado pela através dos depoimentos de Eric Assmar”, diz João.

Para o jornalista, Álvaro sempre enxergou o Blues e o Rock and Roll como sendo o seu caminho a ser trilhado na indústria cultural. “Mesmo na terra condenada à alegria, como a grande mídia insiste em vender a Bahia, Álvaro soube ser fiel às suas raízes musicais e criou uma identidade própria como instrumentista. E isso não é pouco”.

Campanha

A campanha da biografia, veiculada na plataforma Catarse, tem como objetivo arrecadar fundos para custear despesas como arte, design e diagramação do livro, custos de impressão dos exemplares, taxas e impostos, entre outras.

Quem quiser contribuir pode adquirir ainda alguns produtos exclusivos, que variam desde a aquisição de exemplares em pré-venda, a CDs físicos de Álvaro, cotas para patrocinadores, pocket show exclusivo de Eric Assmar, dentre outros.

“Para mim, foi uma honra poder contar a história desse ídolo. Alguém que, nas suas próprias palavras, nunca abriu concessões quanto ao que acreditava ser sua função na música [...] Álvaro era um tipo de artista único. Em tempos de talentos escassos, nos quais essa qualidade é medida em número de seguidores, é raro se encontrar alguém como ele. Talvez até impossível. Ele faz falta, espero que esse livro ajude a tornar seu legado ainda mais eterno”, finalizou João.

Clique aqui para participar da pré-venda do livro Álvaro Assmar - Uma Vida Blues.