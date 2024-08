Caramurê realiza homenagem a Mabel Velloso no sábado, 27 de julho

- Foto: Divulgação

A Caramurê - Café, Arte e Livros propõe um final de semana repleto de música, gastronomia e arte. No sábado, 27, acontecerá, às 12h, a “Maniçoba Cultural” em homenagem à escritora Mabel Velloso.

Já no domingo, a livraria realiza, às 12h, o “Domingo Musical” com Rita Tavarez e, às 16h, o “Cante Flamenco” com show de Maria Gomez e Henrique Duran junto ao festival de tortillas.

Educadora, escritora, compositora e cordelista baiana, Mabel completou 90 anos em fevereiro e é um dos grandes patrimônios da literatura baiana, tendo livros já publicados pela editora. O momento também contará com as participações da poeta Clarissa Macedo e da cantora Belô Velloso, filha da homenageada.

PROGRAMAÇÃO:

27/07 (sábado): às 12h - Maniçoba Cultural homenageando Mabel Velloso com Rita Tavarez

28/07 (domingo): às 12h - Domingo Musical com Rita Tavarez e às 16h - Cante Flamenco com Maria Gomez e Henrique Duran junto ao festival de tortillas

Local: Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio (Av. da França, S/N - entre a lanchinha e o Hub Salvador)

Reservas: (71) 2200-0887