Clube do Leitor lança catálogo com indicação de livros nacionais | A TARDE

Apaixonada por literatura, a professora baiana Neila Bruno resolveu criar um Clube do Leitor gratuito. A educadora não se contentou com o lançamento do seu primeiro livro “Maricotas Formigas” (2012) e realiza encontros periódicos, debates, oficinas, gincanas literárias e outras atividades culturais, algumas remotas outras presenciais

“Sempre fui apaixonada pela literatura, então tive a ideia de criar meu próprio projeto, com o intuito de trazer pra perto pessoas que também apreciam e valorizam o hábito da leitura”, conta Neila Bruno, que é doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Segundo ela, o Clube do Leitor surgiu como uma iniciativa para tornar a leitura mais acessível e mais atrativa para crianças e jovens. O sucesso foi tanto que acabou atraindo o interesse do público adulto também. A conta, criada no Instagram, já tem mais de 17 mil seguidores.

A mais nova novidade do Clube é o Catálogo com indicações de Livros 2024. Com 137 páginas, o catálogo foi preparado para promover autores nacionais e divulgar novas obras no país. O apanhado reúne dicas de livros de vários estilos, a imagem das capas dos livros, biografia e foto dos escritores, além dos principais detalhes técnicos das obras. “Nossa intenção é que as pessoas conheçam melhor alguns autores nacionais, autores excepcionais, com conteúdo diverso, rico e abrangente, para apresentá-los nas escolas, feiras, bienais, festas literárias. Esta é mais uma ação importante do Clube do Leitor para divulgar a literatura e estimular a cultura da leitura no país”, destaca a fundadora do Clube do Leitor.

Romances, biografias, livros infantis e de não ficção ou poesia, a seleção de títulos do tem opções para agradar leitores de todos os gostos. O Catálogo pode ser baixado gratuitamente aqui.

“Acabamos de lançar também a nossa primeira gincana, que já está em curso e termina 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. O vencedor será premiado com um kit de livros e um Kindle 11ª Geração”, conta Bruno.

Atualmente, 17 autores participam do Clube do Leitor. Com três livros publicados, o escritor cearense Alipio Rangel, que hoje mora em Jundiaí, começou a seguir o instagram do Clube e fazer ações pontuais. “Fui aos poucos para observar e gostei muito do comprometimento dos organizadores do projeto. A organização é muito dedicada”, avalia Alipio, contanto que resolveu aderir ao Catálogo de Autores do Clube como uma forma de contribuir com o propósito e também fortalecer sua carreira literária. “Em março, disponibilizei um livro meu para o sorteio e tive uma resposta muito boa da ganhadora, que passou a me acompanhar no instagram. Criamos um vínculo bacana”, celebra o escritor.

Como participar do Clube do Leitor?

Leitores precisam apenas acessar o site do Clube do Leitor, seguir o instagram para ficar por dentro das atividades e sorteios e participar do Círculo de Leitores do Clube. Autores interessados em participar do Clube do Leitor podem entrar em contato para ter suas obras analisadas. "Já vivemos o nosso propósito, que é incentivar a leitura. Essa missão faz parte da minha vida. A minha bandeira é a leitura", conclui Neila Bruno.