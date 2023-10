Coleção "Eu Vim da Bahia Mirim" homenageia figuras icônicas da Bahia | A TARDE

A coleção "Eu Vim da Bahia" ganha uma edição dedicada ao público infantil, intitulada "Eu Vim da Bahia Mirim". A ficção se sobrepõe à biografia, proporcionando uma abordagem pedagógica e lúdica para homenagear personalidades icônicas da Bahia.

Os livros, escritos por Carla Bitencourt, Jane Palma, Mariana Paiva, Renata Rocha e Vania Abreu, apresentam uma nova perspectiva, onde a imaginação se destaca, relegando os personagens a um papel secundário.

São homenageados Maria Quitéria, heroína da Independência do Brasil; Mãe Menininha do Gantois, líder religiosa e mãe de santo; Frans Krajcberg, artista plástico e ativista ambiental; Myriam Fraga, poetisa e escritora; Carlinhos Brown, cantor, compositor e produtor musical.



A coleção é realizada pela Caramurê Publicações, com o generoso patrocínio da Braskem e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, através do Fazcultura. A série visa estimular o amor pela cultura e história baiana nas crianças por meio de narrativas cativantes, linguagem acessível e ilustrações impressionantes.

“Nesta coleção, a ideia foi reforçar o lúdico e o poético para homenagearmos as personalidades da Bahia que escolhemos. No livro Manhã, por exemplo, da autora Carla Pinto Bitencurt, que homenageia Maria Quitéria, a guerreira baiana é representada por uma árvore”, comenta Fernando Oberlaender, editor da Caramurê.

Cada livro conta com ilustrações produzidas por artistas plásticas baianas, utilizando Vitopaper, um papel sintético sustentável proveniente da reciclagem de plásticos.

O lançamento oficial da coleção ocorrerá no Caramurê – Café, Livros e Arte neste sábado, 21, às 15h. O evento incluirá a apresentação do espetáculo "Da Bahia Eu Vim", produzido pelo grupo CORRUPIO. Além disso, o projeto envolve ações de contação de histórias em escolas e espaços públicos.