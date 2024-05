Com 102 anos, escritor lança livro de memórias em Salvador | A TARDE

O escritor José Muricy, de 102 anos, vai lançar na próxima terça-feira, 21, o seu primeiro livro “Causos, Contos e Encantos”, pela editora Eureka Cartonera, na Confraria do França, às 19h, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Como o próprio nome sugere, são relatos de lembranças e vivências que ele acumulou ao longo deste século de vida. A obra teve a coordenação editorial e revisão de Kátia Regina C. Borges.

“Esse ancião centenário, ainda com vigor físico e memória invejável, muita astúcia, lucidez e sabedoria, vive para ver seus planos profetizados, ao me tornar uma editora de livros cartoneros feitos, em parte, de forma artesanal, onde o trabalho manual da costura das capas reaproveitadas de caixas de papelão é uma etapa fundamental desse processo. Com isso, deu-me a honra e privilégio de publicar seus contos e causos, gravados no período em que estivemos juntos, em Salvador, neste ano de 2023”, afirmou Kátia.

O livro foi escrito com o envolvimento dos seus três filhos e seis netos. Rosário Muricy, uma das filhas, fala que o pai é inspiração. “Ele nasceu em Senhor do Bonfim e teve uma vida muito no campo e costuma reunir toda a família, desde sempre, para contar esses ‘causos’. Agora, com 102, ao lançar esse livro, estamos muito felizes e agradecidos por mais esta conquista do meu pai”, afirmou.

Obra teve a coordenação editorial e revisão de Kátia Regina C. Borges | Foto: Divulgação

