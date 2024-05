Confira a programação do último dia da Bienal do Livro Bahia | A TARDE

Termina nesta quarta-feira, feriado de Dia do Trabalhador, a Bienal do Livro Bahia 2024. O evento começou na sexta-feira, 26, no Centro de Convenções Salvador.

A feira é considerada um dos maiores encontros de cultura e literatura do Brasil e o principal da região Nordeste. Mais de 200 marcas expositoras participaram, incluindo as quatro principais editoras do país.

Foram mais de 170 autores, distribuídos em mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos, em três diferentes espaços da programação cultural oficial.

No último dia, destaque para a mesa “A história nos transforma em outras”, sobre a Ditadura Militar, na Arena Jovem, às 15h, com Heloisa M. Starling e Zélia Duncan.

O encerramento fica por conta de um bate-papo sobre o Ilê Aiyê no Café Literário, às 18h. A mesa “O mais belo dos belos - Ilê Aiyê faz 50 anos”, contará com a participação de Vovô Ilê e Luciana da Cruz Brito, com mediação de Alex Simões.

Clique aqui e confira a programação desta quarta-feira, 1º, último dia de Bienal.