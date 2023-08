Confira as atrações deste sábado na Flipelô

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2023 chega a seu penúltimo dia neste sábado, 12. Realizado no Centro Histórico de Salvador, o evento, neste ano, homenageia a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e conta com uma vasta programação que inclui mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos, lançamentos de livros, recitais de poesia, slams, shows, atividades infantis, exposições, espetáculos teatrais e musicais e oficinas, além de rotas de gastronomia e de museus.

A abertura da festa aconteceu na quarta-feira, 9, com show da Orquestra Afrosinfônica, comandada pelo maestro Ubiratan Marques, e de Danilo Caymmi. Neste sábado, ocorre a mesa com o escritor moçambicano Mia Couto, um dos maiores destaques da festa.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO GERAL

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 9h

Lançamento

O Cosmopolita

Silvio Pereira (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 9h às 17h

Mostra

Candace

Eliana Aquino (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA – 10h

Roda de conversa

Práticas leitoras: outras mediações

Gene de Jesus (BA)

Mediação: Tom Correa (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 10h

Apresentação musical infantil

Brincaderê

Grupo Corrupio (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Bate-papo

Mitos e tradições – adaptando HQs

Jefferson Costa (SP)

Hugo Canuto (BA)

Mediação: Faw Carvalho (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 10h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h

Contação de história

A história da Pedra do Fogo*

Rita Pinheiro (BA)

*Inspirado no Livro Pedra de Xangó da autora Maria Alice Silva e Walter Passo

MUSEU AFRO DA UFBA – 10h

Oficina de produção criativa

Pedra de Xângo

Projeto Kaê Erê

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 11h

Bate-papo

Criança também lê!

Luiza Meirelles (BA)

Maurício Akin (BA)

Mediação: Emília Nuñez (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Com a palavra o escritor

A mulher na poesia contemporânea brasileira

Francis Mary (AC)

Marta Eugênia de Oliveira (BA)

Mônica Montone (SP)

Mediação: Lilian Almeida (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Dores e afetos

Jeferson Tenório (RJ/RS)

João Carrascoza (SP)

Mediação: Suzane Costa (BA)

MUSEU CASA DO CARNAVAL – 11h

Bate-papo

Lo que yo vi – O que eu vi

Laura Esquivel (México)

Paloma Jorge Amado (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 12h às 14h

Intervenções poéticas

Àdúrà

Camillo César Alvarenga – Ed. paralelo13S.

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Mesa

Como se faz um livro?

Rodrigo Lacerda (Record – RJ)

Fernanda Santiago (Segundo Selo/Organismo – BA)

Mediação: Tom Correa (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Mesa

HQ e nossos super-heróis negros

Anderson Shon (BA)

Marcelo D’Salete (SP)

Estevão Ribeiro (RJ)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Bate-papo

Para ler além escola

Elton Magalhães (BA)

Xan Marçal (BA)

Mediação: Catarina Neris (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 14h

Exposição

Coroa de Ouro

Oficina

Tranças e Turbantes

Negra Jhô (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 15h

Bate-papo

Do independente ao Best-seller

Clara Alves (RJ)

Mediação: Felipe Brito (BA)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO ­– 15h

Contação de histórias infantis

O black power de Akin

Kiusam de Oliveira (SP)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 15h

Apresentação musical

Concerto Afrobrasileirando

Escola de Ensino de Música Cidadã – EMUC (BA)

MUSEU AFRO DA UFBA – 15h

Atração literomusical

Samba de respeito

Projeto Kaê Erê

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e lançamento de livros

Um olhar sobre as cidades

Aleilton Fonseca – As marcas da Cidade – Ed. Caramurê

Marcus Vinicius Rodrigues – O Mar que nos abraça – Ed. Caramurê

Luiz Afonso Costa – Transbordos – Ed. Solisluna

Glória Cecília – Cidade e negritude: um diálogo entre dança, narrativas e políticas urbanas – Edufba

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 16h

Mesa musical

Amadas canções – Um passeio musical pela vida obra de Jorge Amado

Maria João Amado (BA)

Guida Moira (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Com a palavra o escritor

As crônicas do Pinguelo Rígido – um surto baiano

Diógenes Moura (SP)

Igor de Albuquerque (SP)

*Lançamento de livro

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Mesa

Memórias e histórias: oralidades ancestrais

Ednilson Sacramento (BA)

Vanda Machado (BA)

Mediação: Daniel Arcades (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 16h

Lançamento de livros

A narrativa de metaficção – teoria e crítica – Nilo Ferreira da Rocha – Ed. P55

O filho do sol – José Inácio Vieira de Melo – Ed. Mondrongo

Sentida Música – Claudio Sousa Pereira – Ed. Mondrongo

Hipertenso – Gustavo Felicíssimo – Ed. Mondrongo

Marádida – Cacau Novaes – Ed. Mondrongo

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 16h30

Lançamento

Estados Unidos da África

Anderson Shon (BA)

Daniel Cesart (BA)

Participação: Carla Brito (BA), Thiago Almasy (BA), Rafael Santiago (BA) e Hugo Canuto (BA)

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 16h30

Lançamento do livro

Sob a luz do perdão

Eliana Aquino (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e lançamento de livros

Povos originários e quilombolas

Clélia Côrtes – Educação escolar indígena: resistência ativa e diálogos interculturais – Edufba

Ubiraneila Capinan – Quilombos na Bahia – Ed. Segundo Selo

Rafael Xucuru-Kariri – Cartas para o Bem Viver – Ed. Paraelo13S

IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS – 17h30

Lançamento do livro

O preto ozado

Lucas de Matos (BA)

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 17h40

Bate papo

Oloya, Egbomi Nice e o Bailar das Borboletas

Vilson Caetano (BA)

Padre Lázaro Muniz (BA)

Mediação: Leomar Borges (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Três Poetas da Bahia

Heloisa Prazeres (BA)

Ruy Espinheira Filho (BA)

Florisvaldo Mattos (BA)

Mediação: Aleilton Fonseca (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Adrienne Savazoni (SP)

Antonio Barreto (BA)

Winnie Lorena (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h

Leituras de poesia

Gustavo Felicíssimo – Ed. Mondrongo

Anajara Tavares – Ed. Segundo Selo

Lorena Grisi – Ed. Paralelo13s

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 18h

Mesa e lançamento de livros

Retratos e olhares

Francisco Vieira – O grande fascínio – Ed. P55

Iêda Marques – Lembranceiras, imaginário e realidade – Ed. Solisluna

VILA LITERÁRIA – LARGO TEREZA BATISTA – 19h

Apresentação musical

Conexão Negra

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Francis Mary (Acre)

Nankupé Tupinambá Fulkaxó (BA)

Walter Cezar (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

Uma conversa sobre o livro: As pequenas doenças da eternidade

Mia Couto (Moçambique/África)

Luciany Aparecida (BA)

LARGO DO PELOURINHO – CORETO FLIPELÔ – 20h

Apresentação musical

Gerônimo Santana

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Sarau

Com amor ao verso: poesias e cordéis

Manoel Cavalcante (RN)

Luciene Nascimento (RN)

Mediação: Lucas de Matos (BA)

AÇÕES FORMATIVAS: OFICINAS

MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM – MuNEAN – 10h às 12h

Minioficina de criação de podcast literário – Turma única

Rodrigo Casarin (SP)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 10h às 13h

Sala Myriam Fraga ­

Minicurso para jovens

Caderno de notas

Sara Bertrand (Chile)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 13h30 às 15h

Sala Myriam Fraga ­

Oficina de mostra fotográfica

TEApolitano – Imagens produzidas por jovens autistas do Projeto FAMA.

13:30 Abertura com voz e violão de uma cantora autista

14:00 Roda de conversa com jovens autistas sobre suas percepções do futuro

14:30 Apresentação da exposição fotográfica

15:00 Encerramento com voz e violão de uma cantora autista

MUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM – MuNEAN – 14h às 16h

Minioficina de narração de histórias – Turma 2

Rafael Morais – Grupo Teatro Griô (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 15h40 às 17h40

Sala Myriam Fraga ­

Oficina

Roda de poesia surda – com professor surdo e professora de libras

Nanci Araújo Bento (BA)

Elinilson do Espirito Santo Soares (BA)

ESPAÇO INFANTIL MABEL VELLOSO (Praça das Artes)

9h

Animação cultural com Robério Lima

9h30

Contação de histórias com Edna Luz

10h

Lançamento do livro Será que as mães viram estrelas? de Paula Brito

10h30

Contação de histórias com Marcos Cajé

11h30

Contação de histórias com Helena Nascimento

13h

Animação Cultural com Robério Lima

13h30

Contação de histórias com Rafahel Ramos

14h

Contação de histórias com Edna Luz

14h30

Contação de histórias com Márcia Mendes

15h

Contação de histórias, músicas e brincadeiras com o Grupo Conto, Canto e Encanto

15h30

Lançamento do livro Os Supercães de Vini Souza

16h

Contação de história com Ceiça Divino

16h30

Lançamento do livro Viagem pelos prédios históricos de Feira de Santana de Rafael Sousa de Andrade

TEATRO SESC - SENAC PELOURINHO

10h – Apresentação musical infantil

Brincaderê

Grupo Corrupio (BA)

15h – Narração de histórias infantis

O black power de Akin

Kiusam de Oliveira (SP)



Espaço conta ainda com arena de leitura da Rede Sesc de Bibliotecas, disponível ao público de todas as idades, com acesso a livros, revistas e cordéis e ações de mediação da leitura. Das 9h às 20h.

PRAÇA TERREIRO DE JESUS

BIBLIOSESC – 9 às 18h

Uma incrível biblioteca abrigada sob 4 rodas com uma equipe acolhedora à espera do público de todas as idades e interesses literários: Visitação ao acervo | Promoção de ações de mediação da leitura: jogos literários, leituras compartilhadas, narração de histórias infantis.

BIBEX – 9 ÀS 18H

A Biblioteca de Extensão (BIBEX) constitui-se de um micro-ônibus e um ônibus estruturalmente adaptados para servir como biblioteca, com a finalidade de levar acervo bibliográfico às áreas periféricas e ou áreas que não possuam bibliotecas físicas, proporcionando a circulação de livros, o empréstimo em domicílio, orientando a pesquisa bibliográfica. A BIBEX caracteriza-se também como polo de atividades culturais, comunitárias, de informação e auxiliando na ampliação do conhecimento, por meio de atividades como: Oficinas, jogos educativos, contação de história, participação em eventos, atividades artísticas e mediação de leitura.

ESPAÇO SUSTENTABILIDADE – 9 às 18h

No Espaço Verde da Flipelô conversaremos sobre temas relacionados ao Meio Ambiente interagindo com abelhas, descobrindo possibilidades de reutilização de resíduos, distribuindo mudas para plantio e trocando ideias sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Literatura também não vai faltar, com a presença de Saraus de diferentes regiões da nossa cidade, recitando e musicando poesias. Um espaço para trocas e conexões em torno de uma vida e um planeta mais sustentável!

ESPAÇO ACESSIBILIDADE – 9 às 18h

O espaço vai contar com apresentações, exposições, rodas de conversas, entre outras atividades, sendo as pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social como protagonista.

EXPOSIÇÕES

De 9 a 13 de Agosto



EXPOSIÇÃO DE RUA

Mãe Stella de Oxóssi por Antonello Veneri

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – MIRANTE DAS LETRAS

Nasce o sol a 2 de Julho

ESTAÇÃO METRÔ – CAMPO DA PÓLVORA

Nasce o sol a 2 de Julho

Amados Olhares

Ocupação FLIPELÔ

CASARÃO 17

FLIPELÔ Edições

Acesso

A Flipelô se encerra no domingo, 13. Vale lembrar que o público contará com traslado gratuito de vans e guias de turismo credenciados, que partirão da Estação de Metrô do Campo da Pólvora para o Taboão, no Pelourinho, das 10h às 22h, até o término da Festa.