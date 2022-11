Cordelistas reclamam de falta de espaço na Bienal do Livro Bahia

Após a divulgação da programação da Bienal do Livro Bahia, que acontece nesta semana no Centro de Convenções de Salvador, veio a surpresa. A literatura de Cordel não foi vista sob quaisquer aspectos na programação, é o que reclama um grupo de cordelistas. De acordo com os artistas, a única atração anunciada dentro do gênero foi o cordelista e poeta Bráulio Bessa. Além disso, faltam locais para a exposição da literatura.

Diversos vídeos começaram a ser publicados pelos escritores nas redes sociais para repudiar a situação. Em 2013, na última Bienal do Livro da Bahia, realizada em Salvador, o evento contou com uma praça onde se poderia ter acesso à poesia e ao Cordel. Ficaram de fora, desta vez, nomes como: Franklin Machado, Bule-Bule e Mestra Lainha, ícones do cordel.

De acordo com o psicopedagogo e cordelista, Sergio Bahialista, o segmento não pode ser minimizado, sobretudo em um evento literário.

"Cordelistas também precisam vender as obras literárias que, não raro, são vistas como menor, desimportante e secundária até por quem diz promover a cultura, difundir a literatura, fortalecer a potência da arte. Eis porque nós, cordelistas abaixo assinados protestamos, legitimamente, contra essa política de exclusão, contra essa invisibilidade imposta por um evento tão importante como a Bienal do Livro e solicitamos o imediato reparo desta injustiça", afirmou.

Ao Portal A TARDE, a equipe responsável pela organização da Bienal do Livro Bahia, disse que o cordel está presente no evento de "forma transversal, assim como todos os outros gêneros literários". A nota diz ainda que "na Bienal, tampouco há, por exemplo, um espaço específico para a poesia ou para os quadrinhos ou para a ficção, mas todos eles aparecem, reiteradamente, ao longo de toda programação cultural".

"O foco da Bienal do Livro Bahia é a inclusão e a pluralidade, haja vista a multiplicidade de autores regionais e nacionais, além de uma autora internacional. Esse sentido plural aparece também na diversidade dos encontros e questões discutidas sempre através de vozes e perspectivas com propriedade para tratar dos temas", afirma o evento.