Corpo do cartunista Ziraldo será velado neste domingo no MAM | A TARDE

O corpo do desenhista e escritor Ziraldo será velado às 10h deste domingo, 7, no Museu de Arte Moderna (MAM), que fica no Parque do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Já o sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Inicialmente, a cerimônia estava marcada inicialmente para acontecer na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro, mas a família decidiu pela troca do local.

Ziraldo morreu aos 91 anos, na tarde deste sábado, 6. Ele estava dormindo e a causa da morte foi apontada como causas naturais, segundo a família.

O cartunista se notabilizou ao criar o 'Menino Maluquinho' e também por desenhar o mascote de diversas equipes do futebol brasileiro, incluindo Super-Homem do Bahia.