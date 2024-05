Criança se destaca em Bienal e diz: "Fazer tudo relacionado à arte" | A TARDE

A pequena Duda Santhana, 9 anos, foi um dos pontos altos do segundo dia da Bienal do Livro Bahia 2024, que acontece neste sábado, 27, no Centro de Convenções de Salvador. Ela recitou o poema “Não vou servir”, do autor Lucas de Matos.

Ao Portal A TARDE, Duda revelou que gosta de atuar e recitar poemas. Ela também revelou que a escritora Conceição Evaristo é uma das suas maiores inspirações. "É a minha paixão, eu gosto de atuar, eu gosto de recitar poemas, eu gosto de desfilar as passarelas", disse. "Eu tenho várias inspirações sempre sonhei em um dia ser inspiração pra outras pessoas", acrescentou Santhana ao pontuar que suas inspirações são Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, além da sua mãe. Ela salientou ainda que o seu sonho é continuar fazendo tudo relacionado à arte.

Mãe comenta sobre ter uma filha artista

Em conversa com a imprensa, a mãe de Duda, Carla Santhana, comentou sobre como é ter um filha artista, que já está no meio desde muito pequena. "É um processo muito difícil, porque somos de família humilde. A família é nós duas. Então, desde pequena eu sempre li para Duda e eu acho que ela começou a ter esse gosto pela leitura. Mas, o artista vem dela também. E eu procuro incentivá-la, porque hoje a gente pode ver o preto em lugares diferentes do que antes", comentou.

Carla também falou a respeito das referências do mundo literário que a sua filha possui, porém fez questão de frisar que a menina foi vítima de racismo quando tinha apenas três anos. "Duda já foi vítima de racismo em vários momentos, mas em especial em um concurso de beleza em Macaé quando ela tinha três anos. Só que aquela criança não entende, né? Ela só viu que as meninas estavam se afastando, ela era a negra daquele lugar, a bonitinha que os pais achavam lindo, mas as crianças brancas não queriam ter esse contato e aquilo me doeu e ela ficou em primeiro lugar nesse concurso de beleza negra baby", destacou.

Segundo Carla, a imersão no mundo da leitura aconteceu quando elas duas vieram para Salvador no momento em que a menina contava quatro anos e dessa forma ela pode ver que as pessoas pretas podem estar em qualquer lugar.