Distribuição de livros marca festa de Jorge Amado no Rio Vermelho

A Associação Cultural Beneficente Monsenhor Amilcar Marques (ACBMAM), gestora da antiga igrejinha de Santana, promove na sexta-feira, 25, às 18h, no Largo de Santana, Rio Vermelho, uma distribuição de livros para a comunidade.

A atividade é alusiva ao aniversário de nascimento do escritor Jorge Amado, que faria 111 anos em 10 de agosto e que está homenageado no largo com uma escultura de bronze do casal Amado, sentado num banco ao lado do cachorro Fadul. A obra, inaugurada em 2012, é de autoria do artista plástico baiano Tati Moreno.

A distribuição de livros, alguns do escritor baiano, é fruto da arrecadação de doações entre os associados feita pela Diretoria da ACBMAM, com o apoio da Biblioteca Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, que doou alguns exemplares de seu acervo através da diretora Elzimar Cerqueira Nascimento Oliveira.

Para o presidente da ACBMAM, Antonio Nery Filho, esta é uma oportunidade de estimular a leitura e divulgar o trabalho da entidade, que tem projeto para a transformação da antiga igrejinha em um espaço de arte, cultura e educação para saúde, contribuindo para o desenvolvimento turístico da cidade. “Acreditamos no potencial desse espaço, tão querido pelos baianos e muito significativo para a cultura. Uma nova função para esse monumento histórico, vai dar vida nova à antiga igrejinha de Santana”, afirmou.