Escritor baiano expõe livro na Bienal do Rio de Janeiro

Escritor e publicitário baiano, Diego Cardoso é um dos convidados da 40ª edição da Bienal do Rio de Janeiro, de 1° a 10 de setembro. O autor irá expor seu livro "Em Contos". A obra traz contos e crônicas que abordam temas do cotidiano, como relacionamentos, vivências e sexo.

A Bienal do Livro do Rio de Janeiro é a segunda maior feira literária do país e uma das mais importantes da América Latina. Diego, que lançou sua obra este mês, no Tribunal de Justiça da Bahia, participará do evento no Rio entre os dias 6 e 10 de setembro, a convite da Editora Uiclap, de São Paulo.

"É uma grande conquista participar de um evento desse porte, ainda mais por ter lançado o livro tão recentemente. Vai ser uma maravilhosa oportunidade de conhecer melhor o universo literário da Bienal do Rio de Janeiro e pessoas da área", afirma o autor.