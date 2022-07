Escritor e psicanalista Eliecim Fidelis lança primeiro romance

“Entre Pedras e Cactos” é a nova obra do psicanalista e escritor Eliecim Fidelis. O livro é o primeiro romance do autor e possui um conteúdo introspectivo e regional, baseado em fatos. É a saga de um menino sertanejo, sua alma, suas agonias, enfrentamentos e vitórias. Uma obra dominante, de beleza intrínseca. Uma peça hiper-realista.

Ao se deparar ainda criança com a orfandade e a dureza do mundo, o protagonista enfrenta empecilhos para crescer, adolescer, amar e ser amado. Precisou, para isso, enfrentar as vicissitudes próprias do descaso imposto pelo sistema dos anos cinquenta/sessenta, e ainda vigente no sertão nordestino.

Sem a preocupação de definir padrões comerciais e gênero literário, a história vai se produzindo, entrecruzando-se diferentes temas. Além da luta que o menino sonhador precisou empreender para ocupar seu espaço, o livro acabou tocando em pontos sensíveis como o luto precoce, a questão da adoção, a desigualdade social e a problemática geral da adolescência, o que faz inevitável sua classificação como um “romance de formação”.

Eliecim destaca a sua motivação para escrever o livro. Segundo ele, uma interrogação que acompanha desde sempre é o porquê de as oportunidades da vida ser, às vezes, tão simples para alguns e para outros quase sempre requerem tanta luta? “Acompanhei e vivi de perto o drama da pobreza e da seca do sertão baiano, e não me convencia em achar que isso era algo natural, ou o destino que Deus definiu para aquela gente”, explica. E completa: aos jovens mais afoitos cabia a única opção de partir em busca de emprego, principalmente em São Paulo. Isso tudo me interrogava e me levou a querer compartilhar essa história, através deste livro.

A obra já está à venda na livraria Leitura dos shoppings Salvador, Bahia, Barra, Paralela, na livraria Escariz/Shopping Barra e Caramurê/Pituba, ao valor de R$ 40,00.

Sobre o autor

Embora já tendo escrito vários poemas, contos e artigos publicados em revistas e jornais, “Entre Pedras e Cactos” é o primeiro romance de Eliecim Fidelis. O autor reside em Salvador-BA, tem mestrado em Economia e em Administração Pública e é especialista em Teoria da Clínica Psicanalítica. Aposentado do Serviço Público Estadual, ele se dedica, atualmente, à Clínica Psicanalítica e à Literatura.