Escritora baiana divulga pré-venda do seu primeiro livro | A TARDE

Está liberada a pré-venda do livro "Acreditar em Mim é a Minha Única Possibilidade de Existir", da criadora de conteúdo Sofia Oliveira, mais conhecida como "Sofi Disse". O exemplar, que será publicado pela editora Planeta de Livros, chega às livrarias a partir do dia 25 de março.



“Esse livro é um mergulho sobre a vida. É como um aconchego de uma amiga que nos tranquiliza e nos assegura de que não estamos sozinhas. Desde os relacionamentos mais trágicos até a construção do amor próprio, meu propósito é que os leitores se enxerguem com mais amor, com mais potência. Sabemos que essa jornada não é fácil, mas não existe outro caminho melhor senão o de acreditar em si. É um livro sobre reencontro”, contou a baiana.



Sofia Oliveira tem 25 anos e é estudante de Jornalismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA). A baiana, da cidade de Itiruçu, tem mais de 130 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde escreve sobre sentimentos, vulnerabilidades e reflexões presentes na contemporaneidade. Como criadora de conteúdo, Sofia compartilha reflexões sobre família, autoestima, relacionamentos e o cotidiano, ganhando reconhecimento por seu podcast "Colo de Amiga", disponível no Spotify.