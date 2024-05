Escritoras baianas apostam no romance e fazem sucesso na Bienal | A TARDE

A Bienal do Livro Bahia, que acontece entre os dias 26 de maio e 1º de abril, no Centro de Convenções Salvador, é também palco para escritores baianos divulgarem o seu trabalho. Sabendo disso, Luana Minho Rabelo, 24 anos, e Stefanie Cabanelas, 26 anos, ambas soteropolitanas e jornalistas, aproveitaram a oportunidade para expor e vender suas obras.

>>> Influencers de livros celebram impacto de seus conteúdos nos jovens

Luana, que já lançou dois livros, “O Último Primeiro Amor” e o mais recente “Entre Sempre e Nunca”, ambos ambientados na capital baiana, celebrou em entrevista ao Portal A TARDE o fato de a literatura ter espaço para todo mundo e falou sobre a importância de regionalizar as histórias.

“As pessoas têm que contar histórias que fazem o coração delas bater mais forte. No meu caso, quando eu era adolescente queria ler alguma coisa sobre fofoca dos meus amigos, da minha escola e não tinha porque só tinham livros que se passavam no Rio, São Paulo e Estados Unidos. Aí eu decidi escrever o meu”, contou.

E tem sido legal acompanhar as pessoas se ientificando. Por exemplo, sabe aquelas festas de prédio, que você vai quando é adolescente? Eu nunca li um livro que tivesse isso, mas os meus têm porque eu ia nessas festas e eu escrevia sobre o que eu via. Luana Minho Rabelo, escritora e jornalista

Livros lançados por Luana Minho Rabelo | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Luana define o seu primeiro livro como um “Romeu e Julieta que se passa em Salvador”. Já “Entre Sempre e Nunca” tem elementos de realismo mágico, referências à mitologia egípcia e tem viagem no tempo, mas, no final das contas, segundo a autora, é um livro sobre Salvador, com um casal “que se bate no meio do shopping, briga no estacionamento do shopping e vai no karaokê do Rio Vermelho”. Ela completa: “É uma história que dá para você se reconhecer nela”.



Já Stefanie Cabanelas decidiu colocar os seus personagens em um cenário diferente: Coreia do Sul. O seu primeiro livro, “Dia de Primavera”, já teve mais de 300 cópias vendidas na internet e mais da metade do estoque reservado para a Bienal já foi comprado.

Ao Portal, a escritora detalhou como criou surgiu a ideia de escrever um livro. “Eu faço parte do fandom de BTS, que é o grupo de kpop mais famoso da atualidade. A minha inspiração surgiu do BTS. Foi uma brincadeira que surgiu comigo e minha irmã, que eu fiquei pensando ‘imagine se eu conhecesse o J-Hope do BTS antes dele se tornar famoso?’. Aí nisso a gente começou a fazer uma história assim, brincando, e eu fiquei tão apaixonada pela ideia que eu transformei isso em um livro”, contou.

Stefanie Cabanelas é a autora de “Dia de Primavera” | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Apaixonada pela cultura coreana, Cabanelas disse ainda que, para ela, a “inspiração para escrever foi um conjunto de coisas que combinam com as coisas que eu gosto de fazer por naturalidade”.

“Dia de Primavera” foi lançado em fevereiro | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE