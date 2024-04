Espécie de dinossauro que viveu no Recôncavo da BA é batizada de Tieta | A TARDE

Cientistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) identificaram uma nova espécie de dinossauro que viveu no Recôncavo Baiano.

Em homenagem à "Tieta do Agreste", romance do escritor baiano Jorge Amado, e ao geólogo e naturalista Orville A. Derby, pioneiro da paleontologia brasileira, o espécime foi batizado como "Tietasaura derbyiana".

Diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga conta que recebe a homenagem com alegria.

"Isso demonstra a força dos personagens e das obras de Jorge Amado, que conseguem se conectar com novas descobertas científicas. Que a ‘Tietasaura derbyiana’ proporcione avanços nos estudos sobre a fauna pré-histórica na Bahia".

Segundo pesquisadores, a nova espécie é a primeira no Brasil de um dinossauro do grupo dos ornitísquios, uma ordem de dinossauros herbívoros. A espécie é caracterizada pelo focinho em forma de bico e pela estrutura da pélvis que se assemelha à das aves.