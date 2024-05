Estudantes da rede estadual recebem 'vale-livro' na Bienal da Bahia | A TARDE

Em meio a realização da Bienal do Livro Bahia 2024, a Secretaria de Educação distribuiu dez mil vales-livro para 5 mil jovens leitores e 5 mil educadores. O evento começou na última sexta-feira, 26 de abril, e vai até o dia 1º de maio.

"Comprei três livros com o vale-livro e amei demais. Não sou muito de ler, mas só em poder levá-los para casa já dá um impulso para começar a adquirir o hábito da leitura”, conta Britney Evelyn Meneses, de 18 anos, do 3º ano do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior.

Durante a visita à bienal, os estudantes também têm a oportunidade de conhecer diversos espaços, onde encontram a "estante solidária" e podem adquirir livros das editoras universitárias e participar de atividades, como contação de histórias; diálogos com professores; e recital do projeto da SEC Tempo de Artes Literárias (TAL), que traz poesias de autoria dos próprios alunos.



O diretor de Execução das Políticas para a Educação Básica da SEC, Fábio Barbosa, destaca a importância de inserir os alunos nesses espaços. “A participação de estudantes em eventos literários, em especial a bienal, ajuda no processo de democratização de acesso ao livro e à leitura e, principalmente, na formação dos nosso estudantes. O livro fortalece o poder da criatividade, da imaginação, do repertório sociocultural desses alunos e, por isso, é tão importante a presença deles aqui”.

Além dos estudantes, os docentes também desfrutam do evento. A professora de Educação Especial do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, Heidiane Alves, expressa sua alegria em participar do evento. “É uma sensação muito positiva poder fazer parte da bienal através dessa ação da Secretaria, que nos traz para esse espaço de literatura e de muito enriquecimento”.