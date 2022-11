Feira Literária de Aratuípe é realizada a partir desta sexta

Com o objetivo de movimentar a cena cultural da região do baixo-sul da Bahia, a Festa Literária de Aratuípe (Flita) será realizada a partir desta sexta-feira, 18, e vai até o domingo, 20. A cidade terá suas praças, auditórios e escolas ocupadas por uma vasta programação de atividades gratuitas, como palestras, bate-papo com escritores, oficinas, lançamento de livros, saraus, além da exposição de artesanato e apresentações culturais.

Segundo a professora, poeta e curadora do evento, Meg Heloise, a feira "nasceu de um sonho e da certeza de que educação e cultura são indissociáveis". Para ela, o projeto visa "promover a democratização da arte e cultura, despertar a fruição artística e fomentar o letramento literário em Aratuípe que, como outras cidades do interior, não dispõe de cinema e teatro, por exemplo. Mas, tem gente. Gente que faz arte, gente que gosta de arte", ressalta.

Entre os autores já confirmados para esta edição da Flita estão nomes como Lívia Natália, Clarissa Macedo, Luciany Aparecida, Denizia Kawany Fulkaxo, Nankupé Tupinambá, Ionã Scarante, Márcia Mendes, Mariana Paim, os jornalistas Ricardo Ishmael e Fernanda Carvalho, Hamilton Borges, Lande Onawale e o poeta Alex Simões.

De acordo com o prefeito de Aratuípe Antônio Marcos Araújo (PCdoB), o evento literário amplia e possibilita o acesso à cultura.

"Na condição de educador, temos muito a celebrar por estarmos criando um espaço que valoriza e fomenta a literatura e outras manifestações artísticas. A Flita é realizada na perspectiva de política pública ampliado o acesso à cultura a populações que normalmente não têm acesso", afirma.

O evento também busca estimular o protagonismo dos estudantes do do município em relação à produção e divulgação das suas narrativas. Para o secretário de Educação de Aratuípe, Anderson Passos, a Flita proporciona um espaço fértil para isso.

"Entendemos a arte como atividade educativa, nesse sentido, o letramento literário se faz fundamental na formação do pensamento crítico e reflexivo. A educação, para ser libertadora, precisa caminhar junto a arte e cultura", pontua.

SERVIÇO

O QUÊ: Feira Literária de Aratuípe (Flita)

QUANDO: de 18 a 20 de novembro

ONDE: nas praças, escolas, bibliotecas, auditórios e ruas de Aratuípe, no baixo-sul da Bahia

QUANTO: evento gratuito