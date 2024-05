Feira literária de Cabaceiras do Paraguaçu divulga programação | A TARDE

De 23 a 25 de maio, o Parque Histórico Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu, será palco da terceira edição do Festival Literário da Bahia (FLIPAR).

Com o tema "Africanidades Brasileiras", o evento busca promover o diálogo e a reflexão sobre a influência africana na cultura nacional.

Uma das novidades deste ano é o curador do evento, Yalle Tárique, um escritor mirim de apenas 11 anos. Com essa nomeação, Yalle torna-se o primeiro curador infantil em um festival literário na Bahia, evidenciando uma tendência de inclusão e reconhecimento da juventude na esfera cultural.

Confira a programação completa da Feira:

23 DE MAIO DE 2024 – QUINTA FEIRA

AUDITÓRIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

08h00 – Fanfarra municipal de Cabaceiras recebendo autoridades na entrada do Parque

08h30 -ABERTURA OFICIAL com fala das autoridades

09h00 - BATE PAPO LITERÁRIO: A importância do leitor infantil para a formação de leitores com as crianças Anna Perola Dias Cerqueira e Miguel Souza (Cabaceiras/Ba) Mediação: Yalle Tarique

10h00 - FALA JUVENTUDE – uma conversa sobre: “A contribuição dos projetos estruturantes para a formação integral dos alunos com os estudantes Brena Nunes, Lavinia Dias e Luiza Conceição sob coordenação da professora Caliane Costa/Colégio Estadual Albérico Gomes (Cabaceiras/Ba).

13h00 – BATE PAPO LITERÁRIO sobre Cultura e Africanidade no Recôncavo com Naiane Araújo (Cabaceiras/Ba) e músico e ator Gian Pedro Amorim (Cachoeira/Ba) com mediação da coordenadora do Parque Histórico Castro Alves, Diogenisa D’Oliva.

14h30 - MOSTRA ESTUDANTIL COM ESTUDANTES DO COLÉGIO MUNICIPAL POETA CASTRO ALVES. Tema: Escrevivências Negras com os estudantes: Kattely Vitória da Silva Soares e Maykelle Vieira do Santos sob coordenação de Josenilda Brandão (Cabaceiras/Ba).

15h00 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: Apresentação do espetáculo teatral: Retratos da vida real. Estudantes: Gisely da Paz, Ericka Sena, Milena de Jesus, Sara Hany dos Santos, Daniel Conceição e Gabriel Silva sob coordenação Ana Célia Passos- Colégio Estadual Albérico Gomes (Cabaceiras/Ba).

15h30 - BATE PAPO LITERÁRIO - Saberes, Cuidados e Ancestralidade com Allysson Nogueira, Caliane Costa e Laís Moreira sob Mediação do Coordenador da Hansen Bahia Jomar Lima. (Cachoeira/Ba)

17h00 – VIOLÃO E A PALAVRA com Jota Silveira e Raissa Caldas (Cruz das Almas/Ba) 18h00 – LANÇAMENTO DE LIVRO: Antologia Negra de Ildásio Tavares (Salvador/Ba). 19h00 - LANÇAMENTO DE LIVRO: “Formação docente para uma pedagogia do sentido da vida” de Cristiane Santana (Cabaceiras/Ba).

ANFITEATRO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

09h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com as Coordenadoras Cristiane Dias e Fátima de Paula com a contação “A cor bela de Mirela” de Jucele Santos (Cabaceiras/Ba).

10h00 – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com a Trupe Circense Rais com os palhaços Sirikita e Sujeitão (Vera Cruz/Ba).

11h00 – FALA EDUCAÇÃO espaço dedicado a estudantes de escolas da região de CACHOEIRA/Ba

12h00 - INTERVALO DE ALMOÇO - MÚSICA E POESIA com Jota Silveira (Cruz das Almas/Ba).

14h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com as Coordenadoras Cristiane Dias e Fátima de Paula com a contação “A cor bela de Mirela” de Jucele Santos. (Cabaceiras/Ba).

15h00 – INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com o espetáculo infantil “Todas as Cores” com crianças da ONG ILHA DAS CRIANÇAS (Itaparica/Ba).

20h00 – APRESENTAÇÃO MUSICAL com Priscila Sales (Cabaceiras/Ba)

POUSO ADELAIDE – ESPAÇO DE LEITURA DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

10h00 as 11h00 – OFICINA DE ARTE com alunos da Escola Municipal Carlos Pereira com o tema: Máscaras Africanas (Cabaceiras/Ba)

14h00 as 15h00 – OFICINA DE ARTE com alunos da Escola Municipal Carlos Pereira com o tema: Máscaras Africanas (Cabaceiras/Ba)

24 DE MAIO DE 2024 – SEXTA FEIRA

AUDITÓRIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

09h00 - BATE PAPO LITERÁRIO sobre Africanidades Brasileiras – EDUCAÇÃO ANTI RACISTA com professor Allysson Nogueira com mediação de Mario Lima (Cabaceiras/Ba). 10h00 - FALA JUVENTUDE – “Africanidades entre nós” com os estudantes Ana Luísa Barbosa, Beatriz Sotero, Karine Alves, Bianca Fiuza, Emile Sotero, Izadora dos Santos e Kauã dos Santos do Centro Educacional Professor Agnaldo Viana Pereira sob a coordenação Professora Valdicinéa Aragão Conceição (Governador Mangabeira/Ba). 13h30 – BATE PAPO LITERÁRIO sobre “O papel da educação e experiências pedagógicas sobre africanidades brasileiras em Santo Amaro” com professora Rosa Iris sob mediação de Munique Gonçalves (Santo Amaro/Ba)

15h00 - MOSTRA ESTUDANTIL com estudantes da Escola Municipal Germano Bastos - Apresentação de dança – Grupo Akin (Cabaceiras/Ba)

16h00 – LANÇAMENTO DE LIVRO: Bucambe: o pequeno Herói de Yalle Tarique (Salvador/Ba)

17h00 – VIOLÃO E A PALAVRA com Jota Silveira e Raissa Caldas (Cruz das Almas/Ba) 18h00 - LANÇAMENTO DE LIVRO: “A vida simplesmente” de Sandra Roza (Cabaceiras/Ba)

ANFITEATRO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

09h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com a Coordenadora da Secretaria de Educação Taiz Galeão com o tema “Contos Africanos” (projeto Leiturarte-Cabaceiras/Ba)

10h00-INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com o grupo de samba mirim Raízes do Paraguassú (Cabaceiras/Ba)

11h00 – FALA EDUCAÇÃO espaço dedicado a estudantes da ESCOLA DE ARTE E SABER JOSÉ OLIVEIRA, participação do escritor infantil Tom Barreto e mediação da escritora Paula Anias (Castro Alves/BA)

12h00 - INTERVALO DE ALMOÇO - MUSICA E POESIA com Jota Silveira (Cruz das Almas/Ba)

14h00 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA com a Coordenadora da Secretaria de Educação Taiz Galeão com o tema “Contos Africanos” (projeto Leiturarte -Cabaceiras/Ba)

15h00 – INTERVENÇÃO ARTISTICA com MC Rafael Ross (Cabaceiras/Ba)

POUSO ADELAIDE – ESPAÇO DE LEITURA DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

10h00 as 11h00 – OFICINA DE POESIA - Compondo em versos, prosas e poesias com o cordelista Pedro Braz sob a coordenação de Professora Valdicinéa Aragão (Cabaceiras/Ba)

14h00 as 15h00 – OFICINA DE POESIA - Compondo em versos, prosas e poesias com o cordelista Pedro Braz sob a coordenação de Professora Valdicinéa Aragão. (Cabaceiras/Ba)

PRAÇA CASTRO ALVES – CABACEIRAS DO PARAGUAÇÚ

PALCO AFRICANIDADES:

21h00 – REBECA TARIQUE COM O SHOW “ANCESTRALIDADE”

22h00 – MAGARY LORD canta África

00h00 – SUTAK DE LUXO

25 DE MAIO DE 2024 (SÁBADO)

AUDITORIO DO PARQUE HISTÓRICO CASTRO ALVES

09h00 - BATE PAPO LITERÁRIO - Lançamento do Programa de Formação de Leitores – FALEI com o coordenador do projeto com mediação do professor Dr. Paulo Gabriel Nacif (Salvador/Ba)

10h30 - INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com grupo de Capoeira (Cabaceiras /Ba)

11h00 - LANÇAMENTO DE LIVRO - Ginga de Resiliência – capoeira da Angola para além da roda do Mestre Roxinho (instituto Bantu/Vera Cruz –Ba)

12h00 - BATE PAPO LITERÁRIO - O que se come e o que se fala, o binômio de formação de um povo do lugar com o cantor e compositor ROBERTO MENDES com mediação de André Reis (Santo Amaro/Ba)

13h00 – SHOWS DE ENCERRAMENTO:

13h00 - Samba de Roda das Pedrinhas (Cabaceiras/Ba) 14h00 – Grupo Cultural Gegê Nagô canta Mateus Aleluia (Cachoeira/Ba)

Grupo Cultural Gegê Nagô canta Mateus Aleluia (Cachoeira/Ba)

