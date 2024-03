Feira Literária de Castro Alves recebe Maria Gadú, Margareth e mais | A TARDE

Entre os dias 12 e 16 de março, o município de Castro Alves realiza a IV edição da Feira Literária do Poeta (Flipo). O tema deste ano é "Em Cantos e Encantos da Bahia", em homenagem ao historiador Cid Teixeira, que completaria 100 anos.



O evento é gratuito e aberto ao público. Com uma programação repleta de atividades literárias e musicais, na sexta-feira, 15, renomados artistas como Geraldo Azevedo, Maria Gadú, Rael da Rima, Toni Garrido e Dudu Nobre, no palco montado na Praça da Liberdade. Já no sábado, 16, será a vez de Elba Ramalho, Margareth Menezes, Luiz Caldas, Edson Gomes e Negra Li.

Além da programação musical, a Flipo também terá a presença de grandes nomes da literatura brasileira, como o jornalista Jean Wyllys, o jornalista e escritor Ricardo Ishmael, o ator Evaldo Macarrão e as escritoras Lilica Rocha e Bárbara Carine. Na programação, ainda terá mesas redondas, palestras, oficinas e lançamentos de livros, que estará disponível em breve no site da feira.