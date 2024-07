Felipe Neto faz homenagem inusitada a Machado de Assis; saiba mais

Felipe Neto é influenciador digital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Felipe Neto fez uma homenagem inusitada ao escritor Machado de Assis (1839-1908). Ele fez um ensaio inspirado em “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e divulgou em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 21, o nascimento do autor completa 185 anos.

Nas imagens, Felipe aparece dentro de um caixão de verdade, que foi encomendado a uma funerária especialmente para a ocasião, segurando a obra de 1881 nas mãos.

Veja a publicação:

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” é um clássico da literatura narrada por um personagem que já está morto e relembra as histórias da vida que teve. A primeira frase do livro diz: “Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas”.