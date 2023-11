Festa Literária de Uauá pode ganhar mais dias em 2024 | A TARDE

A próxima edição da Festa literária de Uauá, no sertão baiano, pode ter uma ampliação na quantidade de dias. A edição de 2023 celebrou os 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, com uma homenagem ao escritor João Ubaldo Ribeiro entre os dias 2 a 4 de novembro.

Um dos curadores do evento, o poeta-cantador Maviael Melo afirmou que o resultado da edição 2023 é positivo. “Desde a primeira FLIU a gente sempre sai com o resultado sempre positivo. Um exemplo disso é quando você pega uma mesa e as aberturas contam com a participação dos alunos das escolas, cantando, declamando, dançando, então isso já é um envolvimento que a FLIU já começa a causar, né?”.

Segundo ele, além do retorno cultural, a FLIU movimenta o comércio na cidade e resultou em hotéis e restaurantes lotados.

"Com relação ao envolvimento da comunidade, a gente tem a noite, as praças com muita gente, as mesas, sempre completas, as escolas que participaram no dia letivo, na sexta-feira, a gente teve um envolvimento".

Para a próxima temporada, a ideia é começar seis meses antes. "Pretendemos, a partir de abril, construir esse processo para a gente ter um livro escrito pelos alunos lançado em novembro. E também que a parte da curadoria da FLIU seja dos alunos. Além dos parceiros institucionais, mas uma parceria com os estudantes, com os professores, para que eles possam escolher quais autores e autoras eles vão querer na programação".