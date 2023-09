Festa literária gratuita tem foco na diversidade e reúne celebridades

A Festa Literária Internacional do município de Maricá, no Rio de Janeiro, terá a sua 8ª edição transformada em virada cultural pela diversidade por 13 dias seguidos, de 19 de setembro a 1º de outubro. Situada na região metropolitana, a cidade pratica economia circular com transferência de renda, moeda social, ônibus tarifa zero e hortas urbanas com colheita gratuita de alimentos em praças públicas. O PT está desde 2009 à frente da gestão local, considerada modelo de políticas públicas por dirigentes nacionais do partido.

“O nosso foco é estimular a leitura e o senso crítico, tornando Maricá o centro das atenções nacionais nessa maratona multicultural de 13 dias. Nesse período, o meu gabinete será dentro da Flim (nome abreviado da festa literária) para demonstrar o valor que damos à cultura”, diz o prefeito Fabiano Horta.

Celebridades

A programação da Flim, com início na próxima terça-feira, 19, e término em 1º de outubro, homenageia o cantor e imortal Gilberto Gil, presente na cidade no dia 22/09, e reúne 50 estrelas para shows e palestras sobre educação, raça, religião, mulher, esportes etc.

O conjunto eclético de participantes poderá ser visto pelo público com entrada gratuita, e inclui de Aventureiros do Luccas Neto a Ana Botafogo, Conceição Evaristo, Adriana Calcanhoto, Nei Lopes, Hélio de La Peña, Juca Kfouri, Edney Silvestre, Zélia Duncan, Rossandro Klinjey, Pastor Ed René, Maria Chocolate, Frei Betto, Ondjaki (escritor de Angola), Daniel Jobim, Maneva, além dos tantos nomes da extensa lista.

70 editoras

Serão reunidas 70 editoras em seis mil metros quadrados com espaços a diferentes públicos, do infanto-juvenil ao adulto. Haverá um local específico para as crianças com a Flinzinha, onde a garotada terá acesso a várias atrações.

Uma Tenda Literária abrigará 154 estandes de vendas de livros; na Tenda Festart, haverá pufs espalhados para descanso, e um amplo espaço gastronômico atenderá o público com restaurantes para todos os gostos.

Educação inclusiva

A Flim reservou R$ 10 milhões para distribuição aos alunos da rede municipal. Os recursos serão entregues na forma de vales de R$ 200 para a compra de livros e, entre os beneficiários, estarão 1.200 adultos recém-alfabetizados em programa especial da Prefeitura. "Trinta e cinco mil estudantes serão contemplados. Essa promete ser a maior edição da nossa festa literária. A Flim será como uma Bienal do Livro”, diz Márcio Jardim, secretário de Educação.

Serviço:

Festa Literária Internacional de Maricá – FLIM

Data: de 19 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: 8h às 20h

Endereço: Rua Van Lerbergue 249, altura da Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu.

Instagram: @flimrj