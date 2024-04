Festa Literária Internacional da Praia do Forte chega à 5ª edição | A TARDE

A 5ª edição da Festa Literária Internacional da Praia do Forte acontece de 16 a 19 de maio na vila situada no distrito de Mata de São João com o tema 'Dentro do mar tem rio - narrativas e memórias percorridas pelas águas'.

Para reger a programação, quatro profissionais dividem a curadoria dos espaços: Edma de Góis, Anderson Shon, Emília Nuñez e Bárbara Falcon.

O "Canto da Palavra", que acontece no Espaço Baleia Jubarte, será orquestrado pela jornalista Edma de Góis e contará com mesas literárias, com convidados nacionais e internacionais que ministram palestras, debates e bate papos, sob o olhar atento da curadora.

Anderson Shon será o curador do espaço "Multiverso FLIPF", que fica localizado no meio da vila, tem programação dedicada aos jovens, com palestras e oficinas, e temas voltados para a juventude, a exemplo de quadrinhos e cosplay.

A antropóloga, escritora e curadora artística Bárbara Falcon assume mais uma vez a curadoria o "Rede Livros". O espaço, localizado no Clube dos Pescadores, é dedicado à produção literária baiana e receberá encontros de autores, feira de livros, trocas de experiências, dentre outras atividades.

Já o "Ninho FLIPF" é o espaço dedicado às crianças, fica localizado no Projeto Tamar e tem curadoria de Emília Nuñez. O 'Ninho' aposta na ludicidade, para atrair leitores mirins através da imaginação e da fantasia, com a contação de histórias e performances diversas.

A programação completa da 5ª FLIPF ainda será divulgada.