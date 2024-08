Filmes proibidos e censurados na história do cinema são temas de livro

Livro traz a história dos filmes atingidos e perseguidos na década de 1890 a 1899 - Foto: Divulgação

Os filmes proibidos e o processo de repressão nas mais variadas vertentes e sociedades são temas do novo livro do jornalista Pedro Martins Freire, “O Livro dos Filmes Proibidos e Censurados na História do Cinema”.

A obra traz a história dos filmes atingidos e perseguidos na década de 1890 a 1899. O autor possui mais três volumes em edição que darão continuidade cronológica aos demais períodos históricos - 1900-1909 (vol 2), 1910-1919 (vol 3) e 1920-1929 (vol 4) - da coletânea Do Silêncio ao Som.

“A censura nunca me fascinou, mas sempre me intrigou por sua forma de gestação maléfica, com suas ideias de moralidade baseadas em conceitos sociais imutáveis, aquelas que clamam pela permanência do status quo e pelo direito de se autoproclamar tão poderosa, a ponto de intervir no processo de criação das artes e na evolução humana pela ciência. E pior, tendo ao seu lado algumas religiões, clubes e entidades, ideologias e políticas, o controle das leis e dos direitos, os quais julgam, intrínseco e pessoal, em limitar o que a sociedade deve ver, ler e pensar”, afirma Pedro.

>>> Fundação Pedro Calmon faz live tira-dúvidas sobre o Bahia Literária

Ficha Técnica

Editora: Ibis Libris

Preço: R$ 80

Autor: Pedro Martins Freire

ISBN: 97885-7823-375-4

Idioma: Português

Edição: 1ª

Encadernação: Brochura / Lombada quadrada

Número de Páginas: 188

Formato: 15,5x23cm