Flica encerra programação com temas como ancestralidade e diversidade

Neste fim de semana acontecerá o encerramento da 10ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) e, para o fechamento, o evento levará ao público temas como ancestralidade, juventude e diversidade. Neste sábado, 5, e domingo, 6, a Flica contará com as participações de Tiago Rogero, Vitor Fernandes e Ilê Aiyê.

Entre os participantes deste sábado está o criador do "Projeto Querino", Tiago Rogero, que comanda uma discussão na Tenda Paraguaçu sobre "Quem são as nossas referências?", com a escritora Bárbara Carine. Tiago é jornalista e comanda o podcast produzido pela Rádio Novelo "Projeto Querino", que foi lançado neste ano e conta em oito episódios como a história pode explicar o Brasil de hoje.

Rogero também é criador e apresentador dos podcasts narrativos Vidas Negras e Negra Voz. Ainda no sábado, desta vez no palco da Geração Flica, o influenciador digital Vitor Fernandes vai guiar um debate com o escritor Matheus Peleteiros sobre "Livros, filtros e outras formas de escrever nas redes".

Já no domingo, último dia da Festa Literária, os cachoeiranos e visitantes vão ter a oportunidade de acompanhar um Sarau dos Poetas às 10h, uma discussão às 10h30 sobre Resistência nas comunidades e nos quilombos – Crônicas, contos e romances com participação de Joilson F. Santos, Albert Elias e Lucas Miranda e apresentação da banda Ilê Aiyê às 12h.

Confira programação completa:

Sábado, 5:

Fliquinha:

09:20 - Rosilda Xavier, Marina Medeiros e Livia Goes com tema Karina E O Monstrinho Azul/Makeba Vai À Escola;

10:30 - Aventuras Do Mike;

11:30 - Ana Fátima com o tema As Tranças De Minha Mãe;

14:30 - Palmira Heine e Elaine Kriss com tema A borboletinha não quis mais ficar na cozinha/Lalá, Cadê Você?;

15:30 - ricardo ishmael com o tema A Princesinha de Olho Preguiçoso;

16:30 - Geraldo Magnanimus com o tema Show De Mágica/Dandara Na Terra Dos Palmares.

Geração Flica:

9:30 - Vitor Fernandes e Matheus Peleteiro com o tema Livros, filtros e outras formas de escrever nas redes (mediação de Enderson Araujo);

11:00 - Lukete e Juzé com o tema Poesia Que Conecta (mediação de Roger Ferreira);

14:30 - Ryane Leão e Esteban Rodrigues com o tema Vivências: versos de coragem (mediação de Mariana Madelin);

16:00 - Nanna Sanches e Patrick Torres com o tema A fofoca literária como gênero de divulgação (mediação de Morgana Lobo).

Tenda:

9:50 - Sulivã Bispo e Luana Souza com tema Escritas e narrativas do Recôncavo para o mundo (mediação de Lorena Ifé);

11:00 - Tiago Rogero e Barbara Carine com tema Quem são as nossas referências? (mediação de Luciana Brito);

15:30 - Amara Moira e Leticia Nascimento com tema E se eu fosse pura ou puta? (mediação de Satta);

17:30 - Carla Akotirene e Marcia Kambeba com tema Ecos, ritos e traços da ancestralidade (mediação de André Santana).

Palco dos Ritmos:

Orquestra de Reggae

Orquestra feminina do recôncavo

Sued Nunes

Domingo, 6:

Tenda Paraguaçu:

10h - Sarau dos Poetas

12h - Ilê Aiyê