"Flipelô coroa legado de Jorge Amado", ressalta Ângela Fraga

Figura requisitada na Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), a diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, disse que a expectativa é de que 200 mil pessoas visitem os espaços da feira ao longo do evento, que começou na quarta-feira, 9, e vai até o domingo, 13.

O primeiro dia, nesta quinta-feira, 10, após a abertura oficial, não poderia deixar de ser mais especial. A data marca o aniversário de nascimento de Jorge Amado, patrono da Flipelô.

“A Flipelô nasceu com a ideia de acontecer sempre em torno do dia 10 de agosto, que é a data de aniversário de Jorge Amado, porque, obviamente, essa é uma instituição que tem um legado de preservar a memória dele. Ele sempre declarou que gostaria muito que a casa não fosse só um centro de documentação e arquivo, que fosse um elemento vivo, pulsante no Pelourinho, uma caixa de ressonância da produção cultural da Bahia e de outros lugares do mundo. Eu acho que a Flipelô vem coroar isso, é um presente que a gente dá a ele de poder sempre realizar ela no dia que ele nasceu”, ressalta.

A lotação na Fundação está cheia, sobretudo de escolas e estudantes. Ângela celebra o público jovem e diz que sempre foi a intenção da festa chegar ao público mais jovem. “Hoje tem muitas escolas, eu acho que a escola agrega muito público. A casa está lotada de estudantes interessados. Isso pra gente é muito importante, que era uma lacuna que a gente pretendia compor, de ter os jovens. Porque na festa, nas sete edições, a gente sempre conseguiu atingir o público adulto e a criança. Esse ano a gente está atingindo o adolescente também”, diz.

Ela conta que o público jovem começou a frequentar mais o espaço cultural através do projeto “Quartas Free Pelô”, que conta com visitação e translado gratuitos à Casa em dias de quarta-feira. A diretora já adianta que pretende seguir com a iniciativa após a Flipelô.

“A gente já prepara o estudante para participar da festa com uma plateia e, quem sabe, futuramente, seja produtores de conteúdo, escritores. A expectativa é cumprir com o papel de instituição cultural como formadora do indivíduo”, conta ela.

A relação ancestral de Jorge e Mãe Stella

Além de Jorge, outra figura central da Festa é a Mãe Stella de Oxóssi, personalidade homenageada nesta sétima edição. Enfermeira e uma das maiores ialorixás do Brasil, a também escritora ocupou a cadeira de número 33 da Academia de Letras da Bahia (ALB), cujo patrono é o poeta Castro Alves. Em vida, ela teve uma relação forte com Jorge Amado na vida material e espiritual.

Jorge era Obá no Ilê Axé Opô Afonjá, casa de Candomblé da nação de Keto, localizada no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, onde Mãe Stella foi sacerdotisa de 1976 até sua morte em dezembro de 2018. Ângela conta que a homenagem é fruto dessa relação de amizade entre as personalidades baianas.

“A gente sempre procura homenagear personalidades que tenham aderência ao universo de Jorge Amado. Ano passado, por conta dos 110 anos, a gente homenageou os próprios personagens de Jorge Amado. Mãe Stella é uma figura singular, é uma mulher à frente do seu tempo, uma das mais importantes ialorixás do Brasil, foi membro da academia de letras, escritora premiada, amiga de Jorge Amado. Foi. Foi quem assentou o orixá da marca da associação”, lembra ela.

“A gente fica logo aqui de portas abertas. É gratuito, até o limite da capacidade dos espaços. Se você não conseguir algum espaço, você vai em outro, com certeza alguma coisa você vai encontrar de bom. Tem uma rota gastronômica maravilhosa, inspirada na culinária africana, tem uma programação infantil incrível na praça das artes, no espaço infantil Mabel Velloso. Então está todo mundo convidado pode chegar”, finaliza ela com um convite para o público conhecer a Fundação Casa de Jorge Amado.