FLITA: Confira programação da 3ª edição da Festa Literária de Aratuípe

A terceira edição da Festa Literária de Aratuípe (FLITA) vai acontecer entre os dias 23 e 26 de novembro, com o tema Literatura e Memória. Neste ano, o evento contará com a presença de Tiganá Santana, Aldri Anunciação, Luana Souza, Sulivã Bispo, Emília Nunez, Ionã Scarante, Marcos Cajé, Márcia Mendes e dezenas de escritores baianos.

“No ano do Bicentenário da Independência da Bahia, entendemos que tratar da memória, da politização e ficcionalização das nossas memórias, bem como discutir como a memória convoca conhecimentos sobre território, povo, culturas e dos nossos saberes tradicionais é uma forma de iluminar o presente e alinhavar um futuro”, pontua a curadora da FLITA, Meg Heloise.

O município de Aratuípe, localizado a 86 km de distância da capital baiana, terá auditórios, escolas, bibliotecas, ruas e praças ocupadas por uma vasta programação de atividades gratuitas, como palestras, lançamento de livros, rodas de conversa com escritores, oficinas, saraus e apresentações artísticas que fortalecem a cultura local e popular.

“O evento busca proporcionar à comunidade um ambiente cultural diversificado, incentivar a formação de novos leitores e a valorização da identidade cultural do município”, destaca a curadora Meg Heloise.

A programação completa da festa literária já está disponível no site do evento.

No dia 24, vai ser realizada a mesa “Modos de Lembrar para Iluminar o Presente”, com Tiganá Santana e mediação de Cândida Moraes, no auditório municipal.

No mesmo dia, acontece a mesa “Politização das Memórias: Literatura e Diáspora” com a participação de Aldri Anunciação e Sulivã Bispo e mediação de Amanda Julieta.

Além disso, este ano, a FLITA terá uma exposição fixa em homenagem ao poeta, músico e jornalista aratuipense José Leone, falecido em 1983. “A memória é um percurso coletivo. Então, será uma festa para reverenciar nomes potentes e criar novas memórias”, conta a curadora.

Outra novidade desta edição é a Flitinha, que será um espaço dedicado à literatura para as crianças e faz parte da programação alternativa no espaço Conexão Flita.

Na Flitinha, além de apresentação de escolas municipais, recitais de poesias, vai ter contação de história musicada “O Voo da Arara”, com Laiana Vieira e Julián Alarcón, dramatização do livro “Anjo de Barro”, de Ionã Scarante, e “As Memórias dos Oleiros de Maragogipinho”.

Já os escritores Marcos Cajé, Emília Nuñez e Deko Lipe participam da mesa “Era uma vez... Por que ler para as crianças?” com mediação de Ionã Scarante.

“A gente vai discutir muito a importância de ter essa abertura de leitura para nossas crianças, especialmente para as crianças pretas. Fazer com que esses meninos e meninas se vejam nos livros, nas narrativas”, conta animado Marcos Cajé, escritor de literatura afro fantástica que participa pela primeira vez da Flita.

No Conexão Flita, um dos destaques é o bate-papo com o escritor Anderson Shon e o quadrinista Daniel Cesart. Com mediação de Luane Motta, o público vai ser convidado a refletir sobre “E se os super heróis fossem africanos?” durante o lançamento da HQ Estados Unidos da África.

Outro momento que promete é a mesa “Meu cabelo tem história”. O bate-papo reúne Letícia Gambelegé e Val Benvindo e será mediado por Samira Soares.