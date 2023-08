Galeria: confira fotos do primeiro dia da Flipelô

Está aberta a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô 2023. Realizado no Centro Histórico de Salvador, o evento, neste ano, homenageia a escritora e ialorixá Mãe Stella de Oxóssi e conta com uma vasta programação que inclui mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos, lançamentos de livros, recitais de poesia, slams, shows, atividades infantis, exposições, espetáculos teatrais e musicais e oficinas, além de rotas de gastronomia e de museus.

Confira fotos do 1º dia da feira, nesta quinta-feira, 10:

| Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

