Individualidades universais são temas do livro 'Secreta ilusão' | A TARDE

Experiências da vida, o cotidiano, as relações entre as pessoas e as individualidades universais são temas do livro de poemas intitulado "Secreta Ilusão" (Penalux, 2024), que será lançado pelo escritor Wesley Correia.



O lançamento está marcado para o sábado, 6 de abril, às 18h, na Casa da Mãe, localizada na Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho.

Segundo o autor, "Secreta Ilusão" é uma expressão da própria poesia, abordando temas como o amor, a desilusão, o luto, a despedida, a saudade e a finitude.

"E tudo isso em conjunto: fatos da vida em si sobre os quais sabemos não ter controle. Naquilo que funda e sustenta o ser há sempre algo de ilusório e secreto", conta.

Wesley destaca ainda que há sempre algo de ilusório e secreto no cerne do ser, temas explorados de maneira profunda em seu novo livro.

A inspiração para esta obra surgiu logo após o lançamento de "laboratório de incertezas” (Editora Malê, 2020), livro que recebeu destaque ao ser indicado para o vestibular da Universidade Estadual da Bahia (UNEB).

Enquanto o primeiro livro se baseava em estímulos mais discursivos, "Secreta Ilusão" busca capturar o espírito lírico das coisas e sua linguagem misteriosa.

Uma das características do livro é o uso da linguagem cibernética, como o uso de "@" e hashtags em alguns textos, evidenciando a transversalidade da poesia e sua capacidade de criar conexões além das barreiras convencionais.

No evento de lançamento, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos e de um bate-papo sobre o livro com o autor, mediado pela jornalista e escritora Kátia Borges.