Influencer dos EUA viraliza ao comentar obra de Machado de Assis | A TARDE

O vídeo da influenciadora americana Courtney Henning Novak comentando o livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, viralizou nas redes sociais neste fim de semana.

“Eu preciso ter uma conversinha com o pessoal no Brasil”, disse ela, que leu o clássico literatura brasileira como parte de um desafio para o TikTok no qual ela deve ler um livro de cada país em ordem alfabética.

“Eu tenho três grandes problemas com esse livro. Primeiro, a minha edição só tem 300 páginas. Só faltam 100 páginas para mim, e se eu for muito cuidadosa elas vão durar até o fim de semana. E aí o quê? O que eu deveria fazer com o resto da minha vida?”, continuou a influenciadora.

De acordo com a influenciadora, o segundo problema é que a letra B (de Brasil) é apenas a segunda letra do alfabeto. “O que eu devo fazer? Porque vocês não me avisaram que esse é o melhor livro já escrito. Eu ainda tenho que ler de Brunei até o Zimbábue”, disse.

“E número três: agora eu tenho que aprender português”, falou ela. “Eu não consigo nem imaginar o quão bom isso é em português. Então agora, no meio do meu projeto de ler ao redor mundo, eu tenho outra tarefa que é aprender português”, completou.

Assista ao vídeo:

uma americana do tiktok fez um desafio de ler um clássico de cada país do mundo e pro Brasil indicaram pra ela Brás Cubas



a coitada ficou assim: pic.twitter.com/1RMQesfhKa — Lea Michele alfabetizada pelo método Paulo Freire (@ive_brussell) May 18, 2024

