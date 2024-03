Itamar Vieira Junior retorna à Bienal do Livro Bahia | A TARDE

Itamar Vieira nasceu em Salvador | Foto: Divulgação

O baiano Itamar Vieira Junior confirmou presença na Bienal do Livro Bahia 2024. O evento acontece entre os dias 26 de abril e 1º de maio, no Centro de Convenções de Salvador.

Itamar tinha participado da edição de 2022 da Bienal do Livro. O encontro com o público no Café Literário foi marcado por diversos debates. Itamar foi vencedor dos prêmios Leya, Oceanos e Jabuti. Nascido em Salvador, o escritor também é geógrafo e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.

“Torto Arado” é um dos seus maiores sucessos de público e crítica da literatura brasileira nas últimas décadas. A obra foi traduzida em mais de vinte países, e terá adaptação para o audiovisual. Em 2023, o escritor lançou outro romance, “Salvar o Fogo”. A obra alcançou as primeiras colocações nas listas de livros mais vendidos do país.