Jequié realiza Festa Literária com show de Adriana Calconhotto e mais

Os amantes de livros e eventos literários da Bahia, já tem um novo destino para desfrutar de muita leitura, músicas, palestras, diversão e muito conhecimento. Começou nesta sexta-feira, 1º, e vai até o domingo, 3, a sétima edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié (Felisquié), no sudoeste baiano. O evento celebra, desta vez, os 80 anos de nascimento do poeta, compositor, ator, produtor e agitador cultural jequieense Waly Salomão. Um dos destaques da programação é a cantora Adriana Calcanhotto, que acompanhada do músico Pedro Sá e com mediação de Omar Salomão, fará um papo musical com canções, poesia e conversa sobre a vivência com Waly Salomão, no domingo, às 20h.

A programação acontece em espaços públicos, como: no Centro de Cultura ACM, no Auditório Waly Salomão da UESB – Campus de Jequié, no Museu Histórico João Carlos Borges e em ruas onde o Waly nasceu e percorreu durante sua vida.

Estão confirmadas também as presenças do poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão, filho do homenageado e da gaúcha Manoela Sawitzki, doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio), escritora, roteirista e jornalista, e do escritor Roberto Martins.

O evento traz ainda palestras, mesas literárias, saraus e pela primeira vez uma caminhada literária com o minitrio, o Tuk Tuk Sonoro, comandado pela cantora Sylvia Patrícia .

Curador da Felisquié, o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Jequié, Domingos Ailton, conversou com o Portal A TARDE e destacou como a comunidade jequieense é beneficiada com a festa literária.

"O acesso gratuito às palestras e mesas literárias de relevantes nomes da cultura brasileira, o espaço para apresentação oral e exposição das obras, os autores locais e artistas de outras linguagens, o comércio e setor de serviços que ganha com os visitantes e o incentivo à formação de leitores entre outros benefícios", enumera o secretário.

Domingos afirma ainda que a Felisquié é um espaço para os autores locais. Onde terão a oportunidade de apresentar suas obras em quatro sessões do 'Fala Escritor da Terra,' além da 'Feira do Livro' onde poderão comercializar suas obras literárias. Já para quem ainda não conhece a cidade, Domingos Ailton reforça a hospitalidade do município do Sudoeste baiano. "Jequié abraça os visitantes como as montanhas abraçam a cidade".

De acordo com o secretário, o comércio do município já sente o impacto do evento. Na quarta-feira, 30, restaurantes e bares na Avenida Río Branco, Centro da cidade, estavam bastante movimentados em função da chegada dos visitantes.

Uma outra homenagem que acontece na VII edição da Felisquié, é ao artista jequieense Edenízio Ribeiro, autor da emblemática capa do disco 2222, de Gilberto Gil. O poeta e compositor Fernando de Oliveira falará da importância da obra de Edenizio para a cultura brasileira. A programação completa pode ser conferida nas redes socais da Felisquié.