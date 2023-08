“Literatura é essencial para estudante se desenvolver”, diz professora

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) segue como ponto de educação nesta sexta-feira, 11, data em que é celebrado o Dia do Estudante. Grupos de diversas escolas se reuniram para acompanhar a vasta programação dedicada à literatura no Centro Histórico.

Acompanhando os pequenos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Castro Alves, no Imbuí, a professora Margarete dos Santos Silva, 43 anos, ressalta a importância do livro para o desenvolvimento das crianças. A docente destaca ainda o papel da família, e não só da escola, nesse processo de imersão cultural.

“Desde a educação infantil é importante para as crianças terem contato com esse mundo literário, viemos aqui para fazer essa imersão cultural também com as famílias. É não só conhecer o evento Flipelô, mas conhecer o centro histórico que muitas famílias não conheciam. Então é um momento muito significativo, muito rico para a aprendizagem das crianças”, conta ela.

O grupo formado pelas crianças e alguns dos seus familiares devem visitar diversas áreas da Flipelô. A ideia é passar pelas bibliotecas itinerantes. “Ficamos sabendo que tem também uma biblioteca itinerante, então, queremos que a criança tenha contato também com o espaço em si, que é novidade para eles, né? Essa visita não é um simples passeio, é uma aula, uma missão cultural, para que eles possam realmente conhecer mais, se apropriar da nossa cultura”, ressalta.

No dia do estudante, a professora ressalta que a busca pelo conhecimento não deve nunca terminar e que experiências como a Flipelô consolidam o aprendizado. “O professor é um eterno estudante. Estar em diversos ambientes, como este da Flipelô, amplia meu olhar enquanto educadora, estar em contato com várias linguagens artísticas, essa diversidade que tem aqui no Centro Histórico. Se para mim é importante, imagine para as crianças, que estão iniciando essa formação enquanto estudantes?”, afirma.