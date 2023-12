Livro infantil sobre parto domiciliar será lançado em Salvador | A TARDE

Tanila Amorim defende a participação do segundo filho em processo de gravidez | Foto: Divulgação

Tanila Amorim é mãe de Gabriel, de 14 anos, e Kadu, de 8. Após o nascimento do segundo filho, ela teve a ideia de escrever “De onde veio meu irmão?”, com o objetivo de mostrar para outras mães como colocar seus filhos como parte do processo de gravidez de um irmão e como lidar com isso. O lançamento será no domingo, 17, às 15h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), com tarde de autógrafos, história cantada e arte em desenhos.

Com edição da Solisluna e ilustrações de Camila Alemany, “De onde veio meu irmão?” é o primeiro livro de Tanila. Na história, Bidú vivencia a expectativa de se tornar irmão mais velho, e, nesse processo, testemunha a mãe dar à luz a Jébis, na sala de casa, entre contrações, gritos, choros e risadas.

Enfermeira obstetra e parteira urbana, Tanila prepara as futuras mães para realizarem parto domiciliar e, além disso, defende a importância da participação das crianças nesse processo. A autora coordena o Coletivo SobreParto, equipe multiprofissional de assistência ao parto domiciliar planejado.

Ilustrações

Mãe de Luan e Lara, Camila Alemany foi indicada por Valéria Pergentino, editora da Solisluna, para desenhar as ilustrações do livro. Chilena radicada há 15 anos em Salvador, a ilustradora quis produzir imagens que conectassem crianças e adultos. Esse era um ponto importante para Tanila, pois, seu filho mais velho, gosta de desenhar.

Serviço

O quê: Lançamento do livro “De onde veio meu irmão?”, com tarde de autógrafos, história cantada e arte em desenhos.

Quando: 17 de dezembro (domingo), às 15h

Onde: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), Ruanda Graça, 284, Graça

Aberto ao Público