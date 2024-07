Livro infantil traz dicas de como desenvolver paciência nas crianças

Mãe de dois filhos, Denise Vaz Bela, de 45 anos, é educadora e escritora - Foto: Divulgação | Daniel Santiago

Em um mundo digital acelerado, onde os desejos são satisfeitos rapidamente, ensinar a criançada a cultivar a paciência pode ser uma tarefa e tanto. Essa é a proposta do do livro “Kitty Sabe Esperar”, com lançamento no dia 20 de julho no Game Station, do Shopping Bela Vista.

Educadora formada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), a autora da obra, Denise Vaz Bela, de 45 anos, é também mãe de dois filhos.

Ela revelou que criou a personagem Kitty com detalhes que refletem sua própria identidade. Kitty é uma menina negra com olhos escuros, uma representação da própria infância de Denise e um espelho para crianças que buscam personagens que as representem nas artes.

“A Kitty sou eu criança. Uma menina da minha cor, com olhos parecidos com os meus, um reflexo da minha identidade. Ainda não é comum ver pessoas pretas como personagem principal nas artes. Nossas crianças precisam se reconhecer na literatura", conta a escritora.

Denise ressalta que a leitura ajuda as crianças a compreenderem o valor do tempo de forma lúdica e diz que o livro oferece também dicas aos pais sobre como desenvolver a paciência. “Muitas situações que afligem os pais hoje têm a ver com a indisponibilidade de tempo para educar. Fica mais fácil ceder para evitar birras do que estabelecer diálogo e limites”, avalia a educadora.