Luciana Bastianell lança livros infanto-juvenis com temáticas diversas

Amizade, amor, organização e valorização da mulher são temas de livros infanto-juvenis lançados pela escritora Luciana Bastianelli. As obras apresentam histórias repletas de aprendizado, explorando temas diversos.

Em 'Amigo Invisível', a criatividade e o crescimento são retratados de forma divertida, enquanto 'O Jardim', repleto de poesia, destacando a importância das brincadeiras e da amizade na infância. Em 'Livro Bagunça' a abordagem é sobre a importância da organização do espaço infantil para a saúde e o desenvolvimento das crianças.

A obra 'Marias' celebra a individualidade e a força de todas as "Marias" espalhadas pelo mundo. Por fim, 'Piratas' leva o leitor a uma aventura em um mundo cheio de mistérios e desafios, enquanto acompanham os protagonistas em sua busca por diversão e aprendizado.

Todos os títulos também acompanham algum item adicional, seja um marcador, um pôster ou um jogo, agregando valor à experiência de leitura.

Em conversa com o Portal A Tarde, Luciana Bastianelli afirma que o lançamento vem para reavivar inúmeros trabalhos "engavetados". Segundo ela, as próprias crianças darão o tom da mensagem.

"Para mim, se uma criança gostar para valer de um dos livros, meu universo estará satisfeito, já estarei feliz. Cada livro traz uma história diferente", afirma Bastianelli, que conta ainda que os temas escolhidos para os livros partiram de experiências próprias.

"As Cinco Marias traz o universo feminino, ou o bagunceiro do amigo imaginário da minha infância; ou do olhar de mãe em relação a meu filho; ou de histórias que eu ouvi falar. Sempre tem algumas delas que teimam em virar história impressa", conta.

"Mas há um elo que os liga, que é o tema amizade. Praticamente todos os livros retratam, a seu modo, sobre a importância da amizade no crescimento e amadurecimento da criança".

Ela revela que o desejo de que as obras sejam propulsoras ao universo da leitura. "Espero que as histórias sirvam para a criançada como pontos de partida para o mundo maravilhoso da leitura".

Os livros serão lançados neste domingo, 23, na Livraria Escariz, no Shopping Barra, às 16h. Na ocasião, haverá contação de histórias para as crianças com o grupo Stripullia. Na ocasião, interessados poderão adquirir as obras.

Confira as capas dos títulos.

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação