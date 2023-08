Luciana Bastianelli lança cinco livros didáticos infanto-juvenis

A escritora Luciana Bastianelli lança uma coleção de livros infanto-juvenis na livraria Scariz, no Shopping Barra, dia 23 de julho, as 16h. As obras prometem ajudar nos relacionamentos durante a infância. Os livros com viés didático tratam de temas como o lúdico, amizade, amor entre amigos, organização, individualidade e aventura. As histórias sempre colocam a criança como participante nas histórias.

Livros

Meu Amigo Invisível

Conta a história de uma menina e seu amigo imaginário. É um livro que aborda a imaginação da criança e a evolução de seu crescimento. O livro acompanha o amigo imaginário da criança e custa R$ 70,00

O Jardim

Em forma de poema, o livro mostra a amizade entre duas crianças e a influência das brincadeiras, do amor, da amizade entre elas e como isso é importante para o crescimento das duas. O livro acompanha um marca-texto com flores de feltro. O kit custa R$ 50,00.

Com ou Sem Bagunça

Livro didático que apresenta como a organização do espaço infantil é importante para o crescimento e saúde da criança. O livro acompanha um pôster com conselhos da mãe, e custa R$ 50,00.

As Cinco Marias

Livro em forma de poema que conta a história das Marias do mundo, demonstrando a importância da mulher em sua individualidade e coletividade. O livro acompanha o jogo infantil “Cinco Marias”, ou conhecido também como “Capitão” ou “Pedrinhas” em outras regiões do Brasil. O livro custa R$ 50,00.

Rafa e Sua Turma em uma Aventura pelos Sete Mares

Livro de aventuras entre dois amigos que vão resgatar todas as brincadeiras de crianças roubadas por piratas, por R$ 50,00.