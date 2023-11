Médico lança livro sobre os pássaros da Mata Atlântica no sábado | A TARDE

O escritor e médico Luiz Brugni lança no sábado, 11, um livro que promete transmitir a sensorialidade da flora brasileira. “Pássaros: o som da mata”, editado pela editora Flamingo, de Lisboa, será lançado às 16h, na Biblioteca Municipal Engenheiro Jorge Bento (Condeixa), em Portugal.

Para o autor que já escreveu outros contos e crônicas, em um momento em que “se fala tanto de xenofobia” em Portugal, ele ficou surpreso com a receptividade do público português com a “aceitação e o apoio que deram ao livro, inclusive, assumindo todas as despesas do lançamento do livro.

Brugni, que divide o lar entre Coimbra e Salvador, afirma que o livro tem o intuito de “prestar homenagem aos pássaros da Mata Atlântica”, além de chamar atenção para essa parte da flora brasileira que tem sido “vilipendiada” durante os anos.

“É uma proposta simples, em que mostro a beleza e características de cada pássaro”, diz o autor. Brugni já lançou contos e crônicas no encarte literário do Jornal A TARDE.