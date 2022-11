"Poesias da bola" reúne 22 poemas sobre futebol

O jornalista Oscar Paris lança, no próximo dia 29 o livro "Poesias da Bola", uma coletânea de 22 poemas que tem como tema o futebol. Para o autor, a obra promove a alquimia mais que perfeita entre os astros que regem o futebol e a poesia, uma vez que a vigésima segunda edição da Copa do Mundo acontece em 2022, ano em que o Brasil comemora o centenário da Semana de Arte Moderna. Inusitado? Talvez. Até porque uma partida de futebol se inicia com... 22 jogadores, lembra Oscar.

“O futebol é mais uma forma de poesia, na medida em que faz do movimento dos corpos, e do viajar da bola, um paralelo com a própria vida, onde ora se ganha, ora se aprende. A derrota é só um toque dramático e necessário do aprendizado”.

Parte da receita com a venda do livro será doada. “Vamos destinar parte da renda de lançamento para a Instituição Beneficente Conceição Macêdo, que há mais de 30 anos acolhe e ampara famílias que convivem com o vírus da Aids”, revela Paris.

O escritor e jornalista Nestor Mendes Júnior assina o prefácio da obra que tem pouco mais de 50 páginas, enquanto a “orelha” do livro ficou a cargo do cineasta Henrique Mendes Dantas, que filosofa sobre a obra do poeta. “Oscar desperta sentimentos e dá vida ao que é vivo e ao que ainda não era, até ele escrever”.



As ilustrações em preto e branco, inclusive a capa, foram criadas pela Aari Ilustrações e Designer. “Acredito que esta é uma maneira sútil de aproximar o público infanto-juvenil, naturalmente apaixonado por futebol, da poesia. É um jeito descontraído de apresentar essa forma de literatura para o torcedor ainda em formação”, pontua o também torcedor Paris.

O livro Poesias da Bola, uma realização da Plenamind Hub, vai ser disponibilizado no formato e-book pela Editora Becalete, nas principais plataformas digitais, como Amazon, Americanas e outras marketplaces do Brasil.

SERVIÇO

O QUE? Lançamento Livro “Poesias da Bola”

QUANDO? 29 de novembro, terça-feira, 19 horas

ONDE? Livraria LDM - 2º piso Shopping Bela Vistala” no Shopping Bela Vista