Policial lança primeiro livro baseado em ‘diário de aniversário' | A TARDE

No próximo dia 11 de novembro, a Major PM Gizele Jones vai deixar o uniforme da Polícia Militar da Bahia para encarar um desafio inédito em sua vida. A oficial vai estrear o traje de escritora para lançar seu primeiro livro, “Biografia de uma mulher comum”, a partir das 18h, na Livraria Leitura do Salvador Shopping. A publicação da editora Bendita revisita textos de autoria da própria Gizele, escritos sempre na ocasião do seu aniversário, num recorte temporal dos 15 aos 30 anos.

A paixão pela escrita começou aos 8 anos de idade, quando nem se quer sonhava em ser policial militar. “Sempre gostei de registrar meus sentimentos e também elementos da rotina, coisas simples do dia a dia; aquilo que acontecia dentro e fora de mim. Não tinha ideia que essas memórias, um dia, seriam matéria prima para estudo e trabalho”, contou Gizele Jones, que tirou seus cadernos e diários, todos guardados num baú, para “reescrever” sua história e transformá-la em seu primeiro livro.

A data do lançamento não foi escolhida por acaso. No dia 11, Gizele Jones comemora seu aniversário de 42 anos. “Dia de escrever mais uma página no Livro Amarelo. Muitos amigos e familiares que tentaram me convencer a jogar fora minhas velharias, agora vão escrever comigo mais um capítulo dessa história”, afirmou a escritora.

Com uma narrativa leve e intimista, “Biografia de uma Mulher Comum” compartilha dramas adolescentes, as descobertas da vida adulta, a maternidade, amores, trabalho, perdas e frustrações. “Entre os 15 e 30 anos, ingressei na Polícia Militar, me casei, tive dois filhos e vivi muitas transformações. A proposta do livro é provocar reflexões sobre temas importantes na vida de todo mundo a partir de histórias reais de uma mulher comum, como diz o título da obra”, acrescentou Gizele Jones.

Nascida e criada em Salvador, Gizele se define como uma “baiana com axé”. Escorpiana com ascendente em Gêmeos, a escritora consegue equilibrar a rotina na Polícia Militar com uma vida saudável, prática de atividades esportivas e meditação. No dia 11 de novembro, Gizele vai compartilhar com seus leitores a sua festa de aniversário. “Especialmente para o evento de estréia, será lançada uma edição especial, limitada e exclusiva, com mimos e surpresas para aqueles que se dedicaram em acreditar nesse sonho ao meu lado. Será minha forma de presentear e agradecer. Um evento para celebrar o poder transformador da escrita”, concluiu a estreante no mundo das letras.