Prefeitura de Salvador e FGM vão distribuir livros de graça na cidade

Por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a Prefeitura de Salvador, lança a edição 2023 do projeto ‘’Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento’’. O programa tem como objetivo incentivar a leitura entre a população soteropolitana, através da distribuição de livros pela cidade, fazendo com que assim, os livros circulem por diversas pessoas. Para homenagear o Dia do Escritor, a ação vai ocorrer na próxima terça-feira (25), a partir das 9h30.

Repleta de obras literárias, a van Caravana da Leitura, irá percorrer as ruas de Salvador, distribuindo livros e terá os seguintes itinerários: pela manhã em Amaralina, na Praça das Baianas, após isso, vai para a Garibaldi, na Praça Lord Cochrane e Vasco da Gama. Em seguida, o seu destino será a Praça da Revolução, em Periperi, finalizando a sua trajetória no Bonfim, na Cidade Baixa, às16h30.

A gerente de Bibliotecas, Livro e Leitura da FGM, Jane Palma, conta que na última edição de ‘’Esqueça um livro e Espalhe conhecimento’’, no mínimo, cada livro circulou pelas mãos de três pessoas diferentes. ''Salvador tem um grande público de leitores e o nosso projeto possibilita que o livro chegue nas mãos de leitores ávidos, mas que no momento não possuem condições aquisitivas’’, afirma Jane.

O projeto, faz correlação com o movimento nacional que teve início em abril de 2013, em São Paulo, pelo jornalista Felipe Brandão. O conceito veio através do BrookCrossing, criado nos EUA no começo dos anos 2000 que combina leitura e urbanidade. O projeto tem como fundamento espalhar livros e propagar a leitura pela cidade.

No início do programa, em 2017, as ações aconteciam na estação da Lapa, local onde ocorriam ações lúdicas que mostravam para a população o intuito do projeto. Os livros eram entregues entre os ônibus da estação, o que permitia que o público ficasse mais confortável para pegá-los.

A iniciativa da FGM faz parte do programa de arte-educação realizado pela Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura da FGM, que busca o incentivo ao hábito e ao prazer da leitura, através de circulação de livros, exposições, contação de histórias, saraus e encontros literários em escolas, bibliotecas e praças nos bairros da capital baiana.