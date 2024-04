Programação da Bienal do Livro Bahia é lançada; confira | A TARDE

Foi divulgada, nesta terça-feira, 26, a programação oficial da Bienal do Livro Bahia 2024. Neste ano, a principal novidade é o aumento de autores. De 100 da última edição de 2022, o número foi para 170. A expectativa, segundo os organizadores, é receber 100 mil pessoas durante as 100 horas de conteúdo do evento.

Entre os destaques do evento estão autores internacionais, como Abdi Nazemian e Scholastique Mukasonga, além de representantes da literatura brasileira contemporânea, como Itamar Vieira Jr, Pedro Rhuas, Paula Pimenta, Socorro Acioli e Thalita Rebouças; além de celebridades como Daniela Mercury, Bruna Lombardi e Zélia Duncan.

Após um hiato de 10 anos, a Bienal de 2022 foi um sucesso de público, com 90 mil visitantes, sendo 20 mil em um único dia, e consequentemente, acabou tendo espaços superlotados. Josélia Aguiar, curadora do Café Literário, que reúne os debates entre os escritores, revelou que para evitar superlotação, neste ano, a área será ampliada. “O café literário na primeira vez tinha capacidade para cerca de 200 pessoas. Dessa vez ele vai ser maior, com capacidade para mais de 300, inclusive ele está em outro local, onde as pessoas que não conseguirem entrar vão ter oportunidade de assistir também de pé com muito conforto. A gente realmente ficou muito feliz com a acolhida da primeira vez”, contou.

Uma das principais atrações do evento, a jornalista e escritora Rita Batista vai lançar no dia 1º de maio, na Bienal, o seu livro “A vida é um presente: Mantras para o seu dia a dia”. Ao Portal A TARDE, a comunicadora contou que a obra veio após pedidos do público que acompanhava o seu trabalho.

“Era um pedido de muita gente, né, porque eu tenho esse negócio de mantra, de falar coisas positivas, de intuir, é o aprendizado de uma vida. Então, eu reuni esses mantras que eu costumo falar, os mais, digamos, populares. São 111 mantras no livro”. A comunicadora comemorou o sucesso da publicação, cuja versão física já chegou até a esgotar em uma livraria de Salvador. “Eu esperava sucesso, eu faço as coisas esperando sucesso, uma pessoa que fala de abundância e prosperidade não vai esperar que a coisa seja desse tanto, nesse movimento, ainda mais na minha cidade, então eu tô muito feliz com isso, mas minha gente, as livrarias estão repondo, tem o virtual também”, avisou.

Jornalista Rita Batista é uma das atrações da Bienal do Livro Bahia deste ano | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Rita também celebrou a volta da Bienal, a qual definiu como um “presente” para o estado. “O povo da Bahia gosta da leitura, gosta do fomento à leitura. Só precisa que um evento desses e tantos outros aconteçam todo ano e marquem o calendário. Então, no passado a gente já teve um super resultado, tenho certeza que esse ano vai ser superado. ´É importante fomentar isso de verdade e marquemos no calendário para que mais e mais vezes a gente tenha possibilidade de dizer para o país, para o mundo que aqui a gente fomenta a cultura na sua integralidade, não só música, né?”.

Deko Lipe, ator, escritor e criador de conteúdo é outra atração da Bienal. Ele, que aborda principalmente a literatura infantil e infantojuvenil, com foco nas temáticas LGBTQIAP+, destaca a importância da Bienal para dar visibilidade à comunidade.

“É um momento muito importante para a gente. A Bienal, ela tá abraçando a juventude LGBT e mostrando que nós estamos aqui enquanto pessoas plurais, enquanto pessoas que podem se ver, isso é muito importante. Então, a literatura tem esse poder de fazer com que a gente se sinta representada e se veja”.

Josélia Aguiar revelou que, neste ano, o Café Literário será ampliado | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Bahia no centro

Com o tema As Histórias que a Bahia Conta, a edição 2024 da Bienal do Livro Bahia terá a presença de pelo menos um participante baiano em todos os painéis, mesas de debates e demais atividades.

De acordo com a organização, no total, 80% dos convidados da programação cultural serão naturais da Bahia, seja um autor, uma personalidade ou um mediador. “Isso é incrível e não é só um recorte geográfico, um recorte também feito através da relevância, da potência, da participação, e que essas pessoas trazem para discussão e pra que a existência e fio condutor das Histórias que a Bahia conta”, afirmou Bruno Henrique, gerente de marketing e conteúdo na GL Events.

Pela segunda vez à frente da curadoria do Espaço Infantil da Bienal, a jornalista, roteirista, produtora cultural e diretora audiovisual, Mira Silva, revelou que o mote desta parte do evento vai trabalhar as histórias da Bahia através de uma analogia lúdica envolvendo as janelas. “Eu sou baiana e a gente conta muitas histórias interessantes. E o espaço, esse ano, trouxe um tema chamado Janelas Encantadas. Quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou nas possibilidades de janelas que os livros abrem. Quando você começa a ler um livro, eles abrem milhares de janelas. E a gente quis chamar a atenção para as crianças olharem para suas próprias janelas. Se você perguntar a uma criança o que é que tem na sua janela, ela possivelmente vai te dar respostas inusitadas, de coisas que ela descobre, de coisas que ela vê, que ela lê nos livros…Então, o espaço é um espaço dedicado, especialmente pensado para a infância, para as crianças. É onde as crianças vão poder encontrar o autor delas, vão poder brincar, vão poder desenhar, vão poder criar, vão ser crianças de fato, e brincantes”.

A jornalista, roteirista, produtora cultural e diretora audiovisual, Mira Silva | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ingressos

Os ingressos para a Bienal do Livro Bahia 2024 já podem ser adquiridos por meio do site oficial do evento. A entrada inteira custa R$ 30, enquanto a meia entrada tem o valor de R$ 15.

Durante os dias do evento, de 26 de abril e 1° de maio, haverá também bilheteria física no próprio Centro de Convenções Salvador.





Confira a programação completa SEXTA-FEIRA | 26/04 Infantil | 10h | Janelas Encantadas: Histórias que a Bahia conta | Companhia de Teatro Griô Infantil | 11h30 | Entre páginas: Que charada esconde a bicharada - Volume III | Renata Fer Infantil | 12h30 | Projeto Caminhos da leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: Boca de Cena | História de Raiz Infantil | 14h30 | Entre páginas: Histórias Afrofantásticas | Marcos Gaje Infantil | 15h30 | Era uma vez Lenda do boi Bumbá | Leticia Paulina Café Literário | 16h00 | Qual Bahia? | Itamar Vieira Jr. e Luciany Aparecida | Mediação: Edma Góis Infantil | 17h00 | Histórias em Cena | Coletivo Duo Café Literário | 18h00 | Quais baianos? | Aldri Anunciação, Clarysse Lyra e Jorge Augusto | Mediação: Kátia Borges Arena Jovem | 19h00 | A gente se encontra em Salvador 1 | Lavínia Rocha, Nath Finanças e Nega Fyah | Mediação: Amanda Julieta SÁBADO | 27/04 Infantil | 11h00 | Entre páginas | Kiussam de Oliveira Arena Jovem | 11h00 | Por trás de todo malvado, existe alguém que tentou Ihe fazer sorrir | André Dahmer e Pedro Vinício | Mediação: João Mendes Infantil | 12h00 | Projeto Caminhos da Leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: Poesia para Bebês | Denise Bela Café Literário | 12h00 | Livros e Liberdade | Lívia Natália e Jefferson Tenório | Mediação: Flávio Avelino Arena Jovem | 13h00 | As nossas favs | Thalita Rebouças e Paula Pimenta | Mediação: Lorena Ribeiro Café Literário | 14h00 | O desafio das ruas | Bruno Paes Manso e Denise Carrascosa | Mediação: André Uzêda Infantil | 14h30 | Entre páginas: Moringa na Ginga | Ana Fátima Arena Jovem | 15h00 | Somos mais fortes junt@s | Clara Alves e Deko Lipe || Mediação: Roberta Gurriti Infantil | 15h40 | Era uma vez: Cesária, a contadora de causos... | Helena Nascimento Café Literário | 16h00 | Trilhos Urbanos | Christian Dunker e Natalia Timermam Infantil | 17h00 | Histórias Cantadas: Mariar: um mar de poesia | Nayline Santos e Emillie Lapa Arena Jovem | 17h00 | A gente se encontra em Salvador 2 | Maira Azevedo (Tia Má) e Thalita Rebouças | Mediação: Mariana Lins Infantil | 18h00 | A árvore mais sabida do mundo | Mira Silva Café Literário | 18h00 | Entre afetos e lutas | Scholastique Mukasonga | Mediação: Denny Fingergut DOMINGO | 28/04 Infantil | 11h00 | Era uma vez | Ivana Luckesi Arena Jovem | 11h00 | A arte de cometer um crime perfeito | Raphael Montes | Mediação: Anderson Shon Infantil | 12h00 | Projeto Caminhos da Leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: Eu vim da Bahia Mirim | Grupo Currupio Café Literário | 12h00 | Cidadãos | Walter Fraga Filho e Wlamyra Albuquerque | Mediação: Simone Ribeiro Arena Jovem | 13h00 | Aquela história que me pegou de jeito... | Tatiana Amaral e Sue Hecker | Medicação: Mariana Lins Café Literário | 14h00 | Cajus & Cajives | Juliana Ribeiro e Márcio Meirelles | Mediação: André Uzêda Infantil | 14h30 | Histórias Cantadas: Da raiz do cabelo até a ponta do pé / Emilia Nuñez e Grupo Ciranda Arena Jovem | 15h00 | A gente se encontra em Salvador 3 | Aline Bei e Mariana Carrara | Mediação: Mariana Paiva Infantil | 15h40 | Entre páginas | Alessandro Marimpietre e Estevan Vivaldi Café Literário | 16h00 | Tudo sobre o amor | Carla Akotirene e Alexandre Vidal Porto | Mediação: Franklin Carvalho Infantil | 16h50 | Era uma vez | O divertido glossário da Jana | Lorena Ribeiro Arena Jovem | 17h00 | Minha vida daria um meme | Júlio Emílio e Lumena Aleluia | Mediação: Caio Amaral Cruz Infantil | 18h20 | Entre páginas | O Pequeno Príncipe das Águas e a Terrível Baleia Branca | Ricardo Ishmael Café Literário | 18h00 | A memória do mundo | Glicéria Tupinambá e Tanira Fontuora SEGUNDA-FEIRA | 29/04 Infantil | 10h00 | Histórias em cena | A Gazeta do Palhaço - Volume II | Grupo Ereotá Arena Jovem | 11h00 | A História e as histórias por trás de As aventuras de Mike | Gabriel Dearo e Manu Digilio | Mediação: Deko Lipe Infantil | 11h30 | Entre páginas | Entendeu ou quer que desenhe? | Andé Neves Infantil | 14h00 | Entre páginas: Anjo de Barro | Ionã Scarante Café Literário | 14h00 | As imagens das letras | Eris Beatriz, Hugo Canuto e Igor Souza Infantil | 15h40 | Era uma vez | A árvore de Cíntia | Raí Santana Arena Jovem | 15h00 | As @ que marcam nossas leituras | Tiago Valente, Patrick Torres e Babi Dewet | Mediação: Roberta Gurriti Infantil | 16h30 | Projetos Caminhos da leitura Fundação Gregório de Matos apresenta: Mini Recital Maria Felipa | Bonde da Calu Café Literário | 18h00 | Banto & Iorubá | Glideci Leite Tiganá Santana Arena Jovem | 19h00 | O sol da liberdade - O universo que Daniela Mercury criou para nós | Daniela Mercury | Mediação: Bruno Brasil TERÇA-FEIRA | 30/04 Infantil | 10h00 | Entre páginas | Tanila Amorim Infantil | 11h00 | Espetáculo de Mágica | Magico Moura Arena Jovem | 11h00 | Autocuidado, afeto e outros gatilhos | Larissa Siriani e Igor Pires | Mediação: Schneider Carpeggiani Infantil | 13h00 | Projetos Caminhos da Leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: As Aventuras e travessuras no 2 de Julho | Palhaço Tizu Infantil | 14h00 | Entre páginas: Quem quer brincar comigo? | Tino Freitas Café Literário | 14h00 | Autores Selo João Ubaldo Ano IV | Amós Santos, Breno Fernandes, Cláudio Rafael Souza, Marina Serra, Ricardo Sangiovanni, Saulo Dourado e Vânia Neri Infantil | 15h00 | Era uma vez: Katendê e o novo rei | Mario Omar Arena Jovem | 15h00 | 0 relógio do juízo final | Anderson Shon e Stefano Volp | Mediação: Lorena Ribeiro Caté Literário | 16h00 | Visões do Nordeste | Claudia Cavalvanti, Michelliny Verunsehk e Stênio Gardel | Mediação: Tatiana Pequeno Infantil | 16h30 | Histórias Cantadas | Família que brinca Arena Jovem | 17H00 | Divinos e maravilhosos | Socorro Acioli e Ian Fraser | Mediação: Lorena Ribeiro Café Literário | 18h00 | Acontece que eu sou baiano | Paloma Amado e Alice Caymmi | Mediação: Marielson Carvalho Arena Jovem | 19h00 | Por novas histórias de amor | Abdi Nazemian, Pedro Rhuas e Vanessa Reis | Mediação Gabriela Almeida QUARTA-FEIRA | 01/05 Infantil | 11h00 | Entre páginas | Lázaro Ramos Arena Jovem | 11h00 | A insustentável leveza do ser | Bruna Lombardi e Rita Barista | Mediação: Gabriela Almeida Infantil | 12h00 | Projetos Caminhos da Leitura | Fundação Gregório de Matos apresenta: Biblioterapia Infantil | 14h00 | Entre páginas | Kaka Werá Infantil | 15h00 | Era uma vez | Danielle Andrade Arena Jovem | 15h00 | A história nos transforma em outras | Heloisa M. Starling e Zélia Duncan | Mediação: Edma Góis Infantil | 16h00 | Era uma vez | Saluá Chequer Café Literário | 16h00 | Um Brasil para brasileiros | Kaka Werá e Joice Berth | Mediação: Suzane Lima Costa Arena Jovem | 17h00 | O livro que me fez leitor | Adriel Bispo, Elayne Baeta, Pedro Rhuas e Socorro Acioli | Mediação: Maria Dolores Rodriguez Infantil | 17h30 | Histórias Cantadas: Espetáculo de Brincadeira | Grupo Cadeiradebrin Café Literário | 18h00 | O mais belo dos belos - Ilê Aiyê faz 50 anos | Vovô Ilê e Luciana da Cruz Brito | Mediação: Alex Simões