Bruna Lombardi e Rita Batista são confirmadas na Bienal do Livro | A TARDE

A atriz e escritora Bruna Lombardi marcará presença na Bienal do Livro Bahia, que acontece no Centro de Convenções Salvador, de 26 de abril a 1º de maio.

A artista será debatedora no painel intitulado "A insustentável leveza do ser", programado para abrir as atividades do último dia do evento. Completa a mesa, a jornalista Rita Batista.

O debate será conduzido pela professora Gabriela Almeida. O painel está agendado para iniciar às 11h, no espaço designado como Arena Jovem.