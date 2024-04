Projeto 'Primeira Orelha' realiza evento de literatura infantil no MAC | A TARDE

Para celebrar seis anos de lançamento, o projeto literário Primeira Orelha realiza o evento "Amor de Primeira – Seja protagonista de boas histórias". O encontro ocorrerá no sábado, 6, das 10h às 13h, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia.

O evento é aberto ao público e arrecadará alimentos não perecíveis para a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que auxilia pessoas com HIV/AIDS em Salvador desde 1989.

“Estamos muito felizes com esse projeto maravilhoso e gratos por saber que ações como essa vai ajudar na alimentação das nossas crianças, que hoje somam mais de 80. Toda doação é sempre bem-vinda, principalmente quando é feita por amor e pessoas comprometidas com a solidariedade e empatia com o próximo" pontua Tia Conça fundadora da Instituição Beneficente Conceição Macêdo.

Deko Lipe, criador do Primeira Orelha, destaca a importância de contribuir com ações sociais por meio da literatura, enaltecendo o papel motivador desta para a solidariedade.

"É uma honra poder colaborar de alguma maneira para a IBCM, que tem um trabalho importantíssimo para nossa sociedade. Usar a literatura como esse motivador às pessoas fazerem o bem é só mais uma constatação que ela nos salva".

A dinâmica inclui a doação de um quilo de alimento em troca de um livro à escolha entre os disponíveis, oferecidos por diversas editoras parceiras.

O evento contará com a presença de autores baianos para um bate-papo sobre a influência da literatura em suas vidas e no sonho de serem escritores, mediado por Catarina Neris.